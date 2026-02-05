El abogado de Samahara Lobatón confirmó la intervención del Ministerio de la Mujer en su caso, centrado en la evaluación de la protección de sus hijos y su entorno familiar.

El abogado de Samahara Lobatón confirmó la intervención formal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el caso de la influencer. La situación de la influencer ahora no solo gira en torno a declaraciones mediáticas, sino a un procedimiento administrativo que involucra directamente a sus hijos y su entorno familiar.

Abogado confirma apertura de proceso en el Ministerio de la Mujer

El abogado Wilmer Arica confirmó que su patrocinada fue notificada oficialmente por el MIMP sobre el inicio de una evaluación relacionada con el estado de protección de los menores. Según explicó, el procedimiento busca esclarecer si los niños se encuentran en condiciones adecuadas dentro de su entorno actual, especialmente tras un hecho ocurrido semanas atrás en el domicilio familiar.

“El proceso que se viene ventilando en el Ministerio de la Mujer es respecto al estado de protección de sus hijos. El día sábado a las 11 de la noche la notificaron con una resolución donde dan inicio a un proceso administrativo”, señaló.

En conversación con el programa ‘Entrometidos’, Arica detalló que la entidad estatal ha dispuesto una serie de acciones para recopilar información y tomar una decisión objetiva. Estas diligencias incluyen evaluaciones sociales y psicológicas, además de declaraciones que permitan reconstruir el contexto familiar.

“Buscan llevar a cabo ciertas diligencias a fin de determinar si se declara o no se declara en estado de protección de los menores. Son tres diligencias: la visita social, informe psicológico de las partes y la declaración de la víctima”, explicó.

Posible medida preventiva y defensa de Samahara Lobatón

El abogado también advirtió que, como parte del protocolo habitual, las autoridades podrían contemplar una separación temporal de los menores si se detectara algún riesgo. No obstante, fue enfático en rechazar cualquier escenario de desprotección por parte de su defendida.

“Cuando inician este proceso apuntan a la separación temporal de los menores a la madre, a fin de salvaguardar sus derechos y sus cuidados. No existe ningún estado de desprotección frente a mi patrocinada. Ella no ha incurrido en ningún hecho grave en agravio de sus hijos”, remarcó.