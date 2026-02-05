Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Abogado de Samahara Lobatón confirma que Ministerio de la Mujer la investiga y advierte posible medida: "Separación temporal de los menores"

El abogado de Samahara Lobatón confirmó la intervención del Ministerio de la Mujer en su caso, centrado en la evaluación de la protección de sus hijos y su entorno familiar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Abogado de Samahara Lobatón confirma que Ministerio de la Mujer la investiga y advierte posible medida: "Separación temporal de los menores"
    Abogado de Samahara Lobatón revela detalles de su caso | Composición: Wapa Captura de pantalla - Willax TV
    Abogado de Samahara Lobatón confirma que Ministerio de la Mujer la investiga y advierte posible medida: "Separación temporal de los menores"

    El abogado de Samahara Lobatón confirmó la intervención formal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el caso de la influencer. La situación de la influencer ahora no solo gira en torno a declaraciones mediáticas, sino a un procedimiento administrativo que involucra directamente a sus hijos y su entorno familiar.

    wapa.pe

    VER MÁS: Samahara Lobatón sorprende al reaparecer junto a Melissa Klug y le dedica emotivo mensaje: "Hoy, mañana y siempre"

    Abogado confirma apertura de proceso en el Ministerio de la Mujer

    El abogado Wilmer Arica confirmó que su patrocinada fue notificada oficialmente por el MIMP sobre el inicio de una evaluación relacionada con el estado de protección de los menores. Según explicó, el procedimiento busca esclarecer si los niños se encuentran en condiciones adecuadas dentro de su entorno actual, especialmente tras un hecho ocurrido semanas atrás en el domicilio familiar.

    “El proceso que se viene ventilando en el Ministerio de la Mujer es respecto al estado de protección de sus hijos. El día sábado a las 11 de la noche la notificaron con una resolución donde dan inicio a un proceso administrativo”, señaló.

    En conversación con el programa ‘Entrometidos’, Arica detalló que la entidad estatal ha dispuesto una serie de acciones para recopilar información y tomar una decisión objetiva. Estas diligencias incluyen evaluaciones sociales y psicológicas, además de declaraciones que permitan reconstruir el contexto familiar.

    “Buscan llevar a cabo ciertas diligencias a fin de determinar si se declara o no se declara en estado de protección de los menores. Son tres diligencias: la visita social, informe psicológico de las partes y la declaración de la víctima”, explicó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Excantante de de Puro Sentimiento revela que vivía en casa de Christian Domínguez y confiesa visitas del cantante: "Me decía: '¿cómo hacemos?'"

    Posible medida preventiva y defensa de Samahara Lobatón

    El abogado también advirtió que, como parte del protocolo habitual, las autoridades podrían contemplar una separación temporal de los menores si se detectara algún riesgo. No obstante, fue enfático en rechazar cualquier escenario de desprotección por parte de su defendida.

    “Cuando inician este proceso apuntan a la separación temporal de los menores a la madre, a fin de salvaguardar sus derechos y sus cuidados. No existe ningún estado de desprotección frente a mi patrocinada. Ella no ha incurrido en ningún hecho grave en agravio de sus hijos”, remarcó.

    Por el momento, Samahara Lobatón deberá someterse a las evaluaciones correspondientes mientras el MIMP define si adopta o no alguna medida adicional. Desde la institución, el énfasis, según se ha indicado, está puesto exclusivamente en garantizar el bienestar y la seguridad de los menores involucrados.

    SOBRE EL AUTOR:
    Abogado de Samahara Lobatón confirma que Ministerio de la Mujer la investiga y advierte posible medida: "Separación temporal de los menores"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Excantante de de Puro Sentimiento revela que vivía en casa de Christian Domínguez y confiesa visitas del cantante: "Me decía: '¿cómo hacemos?'"

    Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Hija de Pamela López explota y difunde chats secretos tras informarse que la PNP buscó a su madre

    ¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

    Lo más vistos en Farándula

    Exesposa de Melcochita arremete contra Monserrat tras ser acusada de quedarse con dinero: “Yo te conozco, a mí no me engañas"

    Ex amiga de Pamela López revela que quería volver con Cueva, aunque él ya estaba con Pamela Franco: “¿Qué necesidad...?”

    Natalie Vértiz sorprende con reacción tras anuncio de reencuentro de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo: "Ya no tienen memoria"

    ¿Cinestar será rematada por Sunat tras embargo? Esto respondió la marca de multicines

    Chofer que trasladó solos a los hijos de Christian Cueva y Pamela López a la escuela se pronuncia

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;