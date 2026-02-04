Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

Samahara Lobatón sorprende al reaparecer junto a Melissa Klug y le dedica emotivo mensaje: "Hoy, mañana y siempre"

Samahara Lobatón se lució con su madre Melissa Klug en medio de los rumores de conflicto entre ambas tras la denuncia contra Bryan Torres.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Samahara Lobatón sorprende al reaparecer junto a Melissa Klug y le dedica emotivo mensaje: "Hoy, mañana y siempre"
    Samahara Lobatón se une a Melissa Klug | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Samahara Lobatón sorprende al reaparecer junto a Melissa Klug y le dedica emotivo mensaje: "Hoy, mañana y siempre"

    Melissa Klug celebró su cumpleaños número 42 bien acompañada de sus hijos y pese a los rumores de un distanciamiento con Samahara Lobatón, esta se lució con la ‘Blanca de Chucuito’ y sus hijas. Las redes sociales fueron testigo del reencuentro de Lobatón con su madre, luego de que el abogado de Klug afirmara que Samahara está alejada de ella.

    wapa.pe

    VER MÁS: Exmejor amiga de Pamela López la denuncia tras recibir fuertes amenazas y muestra pruebas: "No sabes con quién te metes"

    Samahara Lobatón se luce con Melissa Klug y le dedica emotivo mensaje

    A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón reapareció en el cumpleaños de su madre, Melissa Klug, y dejó en claro que no está alejada de ella, como dijo el representante legal de Melissa.

    En la fotografía que publicó en sus redes sociales se puede ver a Melissa rodeada de sus hijos y nietas, celebrando en una fiesta con decoración en globos en tonos nude y blanco. Samahara apareció sonriente acompañada de su progenitora y sosteniendo en brazos a sus hijas.

    wapa.pe

    “Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, te amamos, nonna”, se lee en el escrito que hizo la influencer dedicándole unas palabras a su madre, quien no la ha abandonado desde que se filtró en redes sociales el video de la agresión de Bryan Torres en su contra.

    Esto dejaría ver que la relación de madre e hija no está destruida y que esta sí estaría aún cercana a Melissa, pese a las diferentes posturas que tienen con respecto a la denuncia hecha contra Bryan Torres.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Melcochita realiza impactante revelación tras retractarse sobre Monserrat y el medio millón de soles

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón sorprende al reaparecer junto a Melissa Klug y le dedica emotivo mensaje: "Hoy, mañana y siempre"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

    Melcochita realiza impactante revelación tras retractarse sobre Monserrat y el medio millón de soles

    Monserrat destapa insólita deuda que le habría dejado Melcochita tras dinero desaparecido

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Lo más vistos en Farándula

    Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

    Hijas de Melcochita arremeten contra Monserrat y hacen fuerte acusación: “A nuestro padre le pegan"

    Exmejor amiga de Pamela López la denuncia tras recibir fuertes amenazas y muestra pruebas: "No sabes con quién te metes"

    "Eres un asqueroso, no vales nada": Paco Bazán explotó contra Paolo Hurtado por ampay

    ¿Le quitó todo? Melcochita expone millonario gasto de Monserrat en su relación: "Mis ahorros están en cero"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;