Samahara Lobatón se lució con su madre Melissa Klug en medio de los rumores de conflicto entre ambas tras la denuncia contra Bryan Torres.

Melissa Klug celebró su cumpleaños número 42 bien acompañada de sus hijos y pese a los rumores de un distanciamiento con Samahara Lobatón, esta se lució con la ‘Blanca de Chucuito’ y sus hijas. Las redes sociales fueron testigo del reencuentro de Lobatón con su madre, luego de que el abogado de Klug afirmara que Samahara está alejada de ella.

Samahara Lobatón se luce con Melissa Klug y le dedica emotivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón reapareció en el cumpleaños de su madre, Melissa Klug, y dejó en claro que no está alejada de ella, como dijo el representante legal de Melissa.

En la fotografía que publicó en sus redes sociales se puede ver a Melissa rodeada de sus hijos y nietas, celebrando en una fiesta con decoración en globos en tonos nude y blanco. Samahara apareció sonriente acompañada de su progenitora y sosteniendo en brazos a sus hijas.

“Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, te amamos, nonna”, se lee en el escrito que hizo la influencer dedicándole unas palabras a su madre, quien no la ha abandonado desde que se filtró en redes sociales el video de la agresión de Bryan Torres en su contra.