Ministerio de la Mujer responde a denuncia de Samahara Lobatón por presunto intento de quitarle a sus hijos

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aclara su rol tras las declaraciones de Samahara Lobatón, reafirmando que sus acciones se ajustaron a la legalidad.

    El pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se produjo luego de las declaraciones de Samahara Lobatón. La entidad respondió para aclarar su rol en el caso y descartar cualquier irregularidad en sus procedimientos. Según indicó, todas las acciones se realizaron dentro del marco legal. Además, reafirmó que la protección de los menores fue el eje central de su intervención.

    Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    MIMP responde a denuncia de Samahara Lobatón y descarta irregularidades

    Luego de las declaraciones públicas de Samahara Lobatón, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento para aclarar su actuación frente al caso. La institución rechazó haber incurrido en fallas o incumplimientos y precisó que todas las acciones adoptadas se ajustaron al marco legal vigente.

    A través de su comunicado, el sector remarcó que cada intervención se ejecutó bajo criterios técnicos y con especial énfasis en la protección de los menores involucrados. “Estos procedimientos se han realizado en estricto respeto a la ley, priorizando el interés superior de los niños y su derecho a crecer en entornos libres de cualquier tipo de violencia”, señaló la entidad.

    En esa misma línea, el ministerio recalcó que su misión principal es resguardar a la población infantil en situación de vulnerabilidad. “El Ministerio tiene el objetivo de proteger a la niñez vulnerable y desarrolla su trabajo respetando los derechos y la dignidad de todas las personas”, añadió.

    Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

    Samahara Lobatón cuestiona actuación del Ministerio de la Mujer

    Durante una entrevista reciente, Samahara Lobatón se pronunció sobre el proceso que involucra a su familia y lanzó duras críticas contra el Ministerio de la Mujer. La influencer sostuvo que la entidad habría cometido fallas en su intervención y rechazó categóricamente las acusaciones que ponen en duda el bienestar de sus hijos.

    La hija de Melissa Klug remarcó que sus menores cuentan con un entorno estable y con todas las condiciones necesarias para su desarrollo. “Mis hijos no están en desprotección. Tienen casa, tienen luz, tienen agua, tienen comida, tienen mamá, tienen nanas, tienen papá y van al colegio”, declaró, buscando dejar en claro que sus responsabilidades como madre están plenamente cubiertas.

    Asimismo, cuestionó el manejo del caso por parte de la institución y rechazó que sus hijos sean utilizados como parte de un mensaje institucional. “Se quieren colgar la bandera con mis hijos y mis hijos no son conejillos de indias para nadie”, enfatizó con firmeza.

    ;