El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aclara su rol tras las declaraciones de Samahara Lobatón, reafirmando que sus acciones se ajustaron a la legalidad.

MIMP se pronuncia tras declaraciones de Samahara Lobatón | Composición: Wapa Captura de pantalla 'YouTube 'Sin más que decir' - Andina

MIMP se pronuncia tras declaraciones de Samahara Lobatón | Composición: Wapa Captura de pantalla 'YouTube 'Sin más que decir' - Andina

El pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se produjo luego de las declaraciones de Samahara Lobatón. La entidad respondió para aclarar su rol en el caso y descartar cualquier irregularidad en sus procedimientos. Según indicó, todas las acciones se realizaron dentro del marco legal. Además, reafirmó que la protección de los menores fue el eje central de su intervención.

MIMP responde a denuncia de Samahara Lobatón y descarta irregularidades

Luego de las declaraciones públicas de Samahara Lobatón, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento para aclarar su actuación frente al caso. La institución rechazó haber incurrido en fallas o incumplimientos y precisó que todas las acciones adoptadas se ajustaron al marco legal vigente.

A través de su comunicado, el sector remarcó que cada intervención se ejecutó bajo criterios técnicos y con especial énfasis en la protección de los menores involucrados. “Estos procedimientos se han realizado en estricto respeto a la ley, priorizando el interés superior de los niños y su derecho a crecer en entornos libres de cualquier tipo de violencia”, señaló la entidad.

En esa misma línea, el ministerio recalcó que su misión principal es resguardar a la población infantil en situación de vulnerabilidad. “El Ministerio tiene el objetivo de proteger a la niñez vulnerable y desarrolla su trabajo respetando los derechos y la dignidad de todas las personas”, añadió.

Samahara Lobatón cuestiona actuación del Ministerio de la Mujer

Durante una entrevista reciente, Samahara Lobatón se pronunció sobre el proceso que involucra a su familia y lanzó duras críticas contra el Ministerio de la Mujer. La influencer sostuvo que la entidad habría cometido fallas en su intervención y rechazó categóricamente las acusaciones que ponen en duda el bienestar de sus hijos.

La hija de Melissa Klug remarcó que sus menores cuentan con un entorno estable y con todas las condiciones necesarias para su desarrollo. “Mis hijos no están en desprotección. Tienen casa, tienen luz, tienen agua, tienen comida, tienen mamá, tienen nanas, tienen papá y van al colegio”, declaró, buscando dejar en claro que sus responsabilidades como madre están plenamente cubiertas.