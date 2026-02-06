Los rumores iniciaron cuando Patricio Parodi insinuó que Valentino estaba interesado en Gino Assereto , pues, según su abuela, estaba "enamorado".

Luego de que Jota Benz, hermano de Gino Assereto, lanzara comentarios en ‘Esto es Guerra’, vinculándolo con el tiktoker Valentino Palacios, el ex de Jazmín Pinedo compartió un mensaje en sus redes sociales. Las palabras de Jota Benz iniciaron especulaciones al dejar entrever que Assereto y Valentino podrían haber estado en una supuesta relación.

Gino Assereto manda mensaje en medio de rumores

Tras la lluvia de comentarios que surgieron en la transmisión de ‘Esto es Guerra’, Gino Assereto apareció en sus redes sociales pronunciándose, aunque cabe destacar que no hizo mención a los rumores ni al tiktoker Valentino.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el exnovio de ‘Majo con Sabor’ publicó un video en el que se le puede ver mientras entrena en el gimnasio. En esta imagen, él escribió: “Empezamos el día haciendo un poco de fullbody. Bonito momento para todos”, se lee en el texto.

Con la discreción que lo caracteriza, Assereto prefirió no comentar nada al respecto, pese a que surgieron comentarios y bromas con respecto a su supuesta relación con el tiktoker Valentino.

Como se recuerda, en una de las ediciones recientes del reality de competencia, Valentino Palacios recibió comentarios en broma por parte de sus compañeros, entre ellos, Patricio Parodi, quien lo fastidió revelando que la abuela del tiktoker le aseguró que este estaba “enamorado”.

¿Valentino Palacios está interesado en Gino Assereto?

La parte más fuerte vino cuando Patricio Parodi dejó entrever que Valentino estaría interesado sentimentalmente en el exintegrante histórico de ‘EEG’, Gino Assereto.

"El otro día estaba contando 'Candela' (abuela del tiktoker) que estaba enamorado. Seguro su novio le ha dicho 'no enseñes tu cuerpito'. Son celos, no sé. Tú estás enamorado de un histórico de acá, tú me has contado", dijo ante todos.