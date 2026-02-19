Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

Jazmín Pinedo reaccionó al rumor sobre el romance de Gino Assereto y Valentino, tras las declaraciones de Jota Benz. La expareja confirmó que ambos tienen una buena relación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"
    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    Jazmín Pinedo no se quedó callada tras revelarse que su expareja Gino Assereto, tendría un romance con el tiktoker Valentino Palacios. La presentadora comentó lo que pensaba al respecto, luego de que Jota Benz asegurara que estos estaban empezando una historia de amor. La exchica reality no dudó en respaldar el vínculo entre ambos.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    ¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre el supuesto romance de Gino Assereto y Valentino?

    Jazmín Pinedo, expareja de Gino Assereto, rompió su silencio y se pronunció luego de que Jota Benz confirmara el supuesto romance entre el influencer y el tiktoker.

    La popular ‘Chinita’ contó cómo fue el acuerdo entre el exchico reality y el joven creador de contenido para grabar un video juntos y dejó en claro que Gino tiene una buena relación con Valentino.

    “Claramente Jota Benz no sabe ni dónde está parado. Yo llamé a Gino para saber cómo fue este junto, porque a veces hay personas que se juntan y se dicen: ‘Oye, vamos a grabar videitos’, bueno no, dicen que lo han coordinado por teléfono, que Valentino había conversado un poquito con él y le había contado un poquito esa idea y a él le encantó, Valentino le cae súper bien”, sostuvo.

    Posteriormente, la conductora de ‘Más Espectáculos’ se tomó los comentarios de Jota Benz a modo de chiste y no afirmó ni negó que estos estuvieran juntos, aunque resaltó que estos tendrían buena química.

    “Obviamente como dice Jota, en eso sí le doy la razón, hay que divertirnos, hay que reírnos, la gente que se lo quiere tomar a mal o en serio, bueno, es cosa suya, pero si uno puede disfrutar, además hay buena química, en buena hora”, precisó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    SOBRE EL AUTOR:
    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Jota Benz sorprende al confirmar 'romance' de Gino Assereto y Valentino: "Mi hermano encontró el amor"

    Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    Tepha Loza, hermana de Melissa Loza sufre accidente y termina con llanta destrozada tras riesgosa maniobra

    Natalie Vértiz rompe el silencio en vivo y revela si realmente mantiene a Yaco Eskenazi: "No juzgo a nadie..."

    Lo más vistos en Farándula

    Captan a misterioso joven retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras fuerte choque: esto se observa

    Magaly asegura que Brian Rullan regresó a México tras ver imágenes de Laura Spoya con joven: "Papelón"

    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

    ¿Quién es Luis Fernando Rodríguez, el misterioso 'saliente' de Pamela López apodado 'Diablo'?

    Laura Spoya tendría nuevo saliente y sería quien retiró sus pertenencias de la camioneta tras fuerte choque: “¿Y Brian Rullan?”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;