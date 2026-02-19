Jazmín Pinedo reaccionó al rumor sobre el romance de Gino Assereto y Valentino, tras las declaraciones de Jota Benz. La expareja confirmó que ambos tienen una buena relación.

Jazmín Pinedo no se quedó callada tras revelarse que su expareja Gino Assereto, tendría un romance con el tiktoker Valentino Palacios. La presentadora comentó lo que pensaba al respecto, luego de que Jota Benz asegurara que estos estaban empezando una historia de amor. La exchica reality no dudó en respaldar el vínculo entre ambos.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre el supuesto romance de Gino Assereto y Valentino?

Jazmín Pinedo, expareja de Gino Assereto, rompió su silencio y se pronunció luego de que Jota Benz confirmara el supuesto romance entre el influencer y el tiktoker.

La popular ‘Chinita’ contó cómo fue el acuerdo entre el exchico reality y el joven creador de contenido para grabar un video juntos y dejó en claro que Gino tiene una buena relación con Valentino.

“Claramente Jota Benz no sabe ni dónde está parado. Yo llamé a Gino para saber cómo fue este junto, porque a veces hay personas que se juntan y se dicen: ‘Oye, vamos a grabar videitos’, bueno no, dicen que lo han coordinado por teléfono, que Valentino había conversado un poquito con él y le había contado un poquito esa idea y a él le encantó, Valentino le cae súper bien”, sostuvo.

Posteriormente, la conductora de ‘Más Espectáculos’ se tomó los comentarios de Jota Benz a modo de chiste y no afirmó ni negó que estos estuvieran juntos, aunque resaltó que estos tendrían buena química.