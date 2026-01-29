Jazmín Pinedo rechazó ser conductora de 'América hoy', reveló Edson Dávila

Edson Dávila confirmó en 'Más Espectáculos' que Jazmín Pinedo no será la nueva conductora de 'América hoy', que regresa el próximo lunes a la pantalla.

Durante su visita al programa, Dávila dejó entrever la razón por la que la 'Chinita' no aceptó la propuesta, asegurando que conocía al nuevo integrante del equipo.

Edson Dávila estuvo de invitado en el programa 'Más Espectáculos' y confirmó que la 'Chinita' Jazmín Pinedo no aceptó la propuesta para ser la conductora de 'América hoy', que el próximo lunes regresa a las pantallas.

El popular 'Giselo' llegó hasta el programa 'Más Espectáculos' para promocionar el inicio de la temporada 2026 del magacín 'América hoy', dejando la incógnita de la nueva conductora. Sin embargo, Jazmín señaló que conocía al nuevo personaje que se sumará a dicho programa y, por ello, Edson le respondió: "Tú no vas a ser porque no has querido"; dejando mudo a la 'Chinita'.

Esto confirmaría los rumores de que Jazmín Pinedo se encontraba entre las fuertes candidatas para ser conductora del renovado 'América hoy'; pero por algunas razones no llegó a aceptar la propuesta y decidió seguir al frente de 'Más espectáculos'.

Jazmín Pinedo cumplirá en junio cuatro años al frente de 'Más espectáculo', espacio que es líder de su horario y es uno de los favoritos del público con amplia y diversa información sobre la farándula nacional e internacional.