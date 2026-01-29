Esto es Guerra: ¿Cuánto de rating hizo en el estreno de su nueva temporada 2026?

La temporada 2026 de ' Esto es Guerra: Desafío 14 ' inició con éxito liderando la sintonía, alcanzando 18.8 puntos de rating y picos de 23.5, convirtiéndose en el programa más visto.

En su estreno, Esto es Guerra superó a su competencia. El reality de Pro Tv inicia fuerte.

La temporada 2026 de 'Esto es Guerra: Desafío 14' debutó liderando la sintonía pues alcanzó los 18.8 puntos de rating siendo el programa más visto de la televisión nacional, y tuvo picos de 23.5 puntos. De esta forma, la temporada 14 del reality de competencia que produce Pro Tv inicia con buen pie y se consolida.

El programa lideró la sintonía con 18.8 puntos, seguido de Luz de luna 4 que tuvo 17.4 y Los otros Concha 2 que alcanzó 14.9 puntos de rating, y consolidando el horario estelar de América Televisión. Mucho más atrás se ubicó Yo soy con 8.3 puntos.

¿Qué pasó en el estreno de Esto es Guerra?

En el programa del lunes resaltó la presencia de la actual Miss Grand, Flavia López, quien tiene una cercana amistad con Patricio Parodi. Además, Katia Palma será la compañera de Mathías Brivio en la conduccion del reality de competencia.

La presentación de la modelo Flavia López fue una de las 'bombas' que se presentaron en 'Esto es Guerra. Desafío 14', quien recibió una cordial bienvenida de Patricio Parodi.

"Estoy nerviosa pero contenta de estar aquí en el programa. Agradezco la oportunidad que me están dando y vengo a ganarme un lugar. Y por ahora, me encuentro soltera", dijo Flavia en su presentación.

Tras esto, las miradas apuntaron a Patricio Parodi, quien señaló que tienen una amistad desde hace muchos años y que se ha soprendido verla en el programa, a pesar, de que el fin de semana estuvieron juntos en la playa con otros amigos.

"Estoy súper contento por la presencia de Flavia, no sabía que iba a estar aquí, pues el fin de semana estuvimos en la playa con unos amigos. Nos conocemos desde hace tiempo, somos buenos amigos y le doy la bienvenida. Y yo también estoy soltero, muy tranquilo", añadió el 'guerrero'.

Integrantes de la nueva temporada de Esto es Guerra