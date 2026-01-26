Wapa.pe
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el martes 27 de enero: mira si el tuyo se verá afectado

Gisela Valcárcel celebra su cumpleaños 63 en Jate y deslumbra con elegante look total black

Gisela Valcárcel celebra un año más de vida en un yate, luciendo un look total black que resalta su lado más chic y sofisticado.

    Gisela Valcárcel festeja 63 años en jate y luce un sofisticado look total black. | Composición Wapa
    Gisela Valcárcel celebra sus 63 años con un emotivo mensaje que conquistó a sus seguidores. La icónica conductora y fashionista compartió fotos de su día en la playa, acompañadas de reflexiones sobre libertad, amor propio y nuevos comienzos, justo cuando se alista para regresar a la televisión tras casi tres años fuera de pantalla. Entre reflexiones y planes, su look playero no pasó desapercibido, combinando elegancia y estilo. Conozcamos todos los detalles de su celebración y su outfit.

    Gisela Valcárcel celebra su cumpleaños 63 en jate

    Este lunes 26 de enero, Gisela Valcárcel compartió en sus redes un emotivo mensaje por su cumpleaños acompañado de fotos disfrutando de un día de playa. “Hoy me siento libre y profundamente agradecida. Siento esa libertad que se alcanza con los años…”, escribió, generando una ola de cariño y buenos deseos de sus seguidores.

    En medio de las imágenes, su estilo no pasó desapercibido. En plena temporada de verano, donde los trajes de baño y prendas veraniegas son tendencia, la “Señito” apostó por un look total black, desde su elegante ropa de baño hasta los lentes de sol. Una vez más, el negro se confirma como su color favorito, perfecto para irradiar sofisticación y elegancia incluso bajo el sol.

    4 razones para verte increíble con un bikini negro

    1. Elegancia atemporal: El negro es un clásico que nunca pasa de moda. Un bikini negro aporta sofisticación inmediata, haciendo que tu look de playa se vea pulido y chic sin esfuerzo.
    2. Versatilidad total: Este tono combina con cualquier accesorio o estampado. Desde sombreros de paja hasta pareos coloridos, un bikini negro permite jugar con diferentes estilos y destacar complementos llamativos.
    3. Efecto estilizador: El negro tiene un poder visual que afina y resalta la silueta. Independientemente de tu tipo de cuerpo, un bikini negro te ayudará a lucir proporcionada y con líneas más definidas.
    4. Impacto fashionista: Además de ser elegante, es un statement de estilo. Las it girls y celebridades lo eligen por su fuerza visual, demostrando que la moda en la playa no está reñida con la comodidad y la seguridad.

    Un bikini negro no solo es un básico, es una declaración de buen gusto y confianza que eleva cualquier outfit veraniego.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

