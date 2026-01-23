¡Al estilo Magaly Medina! La tendencia de pañuelos en la cabeza que le da vida a cualquier outfitÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Basta con mirar Instagram o TikTok para notar que las chicas más cool del momento no pueden vivir sin un pañuelo en la cabeza. Magaly Medina, la conductora más reconocida de la farándula peruana, lo ha convertido en su accesorio favorito tras su operación, mostrando estilo y personalidad.
Este verano 2026, la bandana se consolida como el complemento estrella, evolucionando de las tendencias de 2025 y convirtiéndose en un must para las expertas en moda.
Así lo llevan las influencers y famosas
Si creías que el pañuelo en la cabeza era algo pasado de moda o anticuado, estabas equivocado. Aunque su auge original fue en los años 50 y 60, la moda siempre vuelve, y hoy el pañuelo regresa más fuerte que nunca, aportando un toque chic y sofisticado a cualquier look.
Se puede llevar de muchas maneras: cubriendo toda la cabeza, a modo de diadema o jugando con nudos y colores. Celebridades ya lo han convertido en su accesorio favorito, consolidando al pañuelo como la pieza estrella de la temporada primavera-verano 2026.
Manual de uso del pañuelo en la cabeza
Con la lección aprendida, pasemos a su manual de uso. Porque no hay una sola manera correcta de llevarlo.
- Anudado bajo la barbilla: como Grace Kelly de vacaciones en Portofino o como las fotos de tu abuela en la playa.
- Tipo pirata, anudado en la nuca: perfecto para un día de asueto con libro de Jane Austin en mano.
- Como diadema: enrollado sobre si mismo y atado atrás, ideal si acostumbras a llevar el pelo suelto y quieres un twist de verano mediterráneo.