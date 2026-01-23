El pañuelo en la cabeza vuelve con fuerza este verano 2026 , convirtiéndose en el accesorio estrella para looks chic y llenos de estilo.

Basta con mirar Instagram o TikTok para notar que las chicas más cool del momento no pueden vivir sin un pañuelo en la cabeza. Magaly Medina, la conductora más reconocida de la farándula peruana, lo ha convertido en su accesorio favorito tras su operación, mostrando estilo y personalidad.

Este verano 2026, la bandana se consolida como el complemento estrella, evolucionando de las tendencias de 2025 y convirtiéndose en un must para las expertas en moda.

Así lo llevan las influencers y famosas

Si creías que el pañuelo en la cabeza era algo pasado de moda o anticuado, estabas equivocado. Aunque su auge original fue en los años 50 y 60, la moda siempre vuelve, y hoy el pañuelo regresa más fuerte que nunca, aportando un toque chic y sofisticado a cualquier look.

Se puede llevar de muchas maneras: cubriendo toda la cabeza, a modo de diadema o jugando con nudos y colores. Celebridades ya lo han convertido en su accesorio favorito, consolidando al pañuelo como la pieza estrella de la temporada primavera-verano 2026.

Manual de uso del pañuelo en la cabeza

Con la lección aprendida, pasemos a su manual de uso. Porque no hay una sola manera correcta de llevarlo.