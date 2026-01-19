Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad 2026: Fechas y beneficiados

¡Adiós al animal print! El estampado tartán se convierte en tendencia 2026 y así puedes llevarlo en looks originales

El estampado tartán destrona al animal print y se convierte en la estrella de los looks más chic, elegido por JLo y la princesa Diana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Adiós al animal print! El estampado tartán se convierte en tendencia 2026 y así puedes llevarlo en looks originales
    El estampado tartán se convierte en el must de la temporada 2026.
    ¡Adiós al animal print! El estampado tartán se convierte en tendencia 2026 y así puedes llevarlo en looks originales

    El estampado tartán se ha convertido en el favorito de 2025, dejando atrás animal print, flores y rayas. Famosas como Gwen Stefani y Jennifer López lo han lucido en sus looks más icónicos.

    Este clásico patrón de cuadros, con rayas entrecruzadas sobre un fondo de color, se asocia tradicionalmente a Escocia, pero hoy se reinventa en múltiples colores. El rojo y negro sigue siendo el más popular, usado por celebridades como JLo y la Princesa Diana, para crear outfits únicos y originales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡Chau canas! 5 tintes de pelo en tendencia que disimulan el blanco y rejuvenecen el rostro

    Looks con estampado tartán para ser la más elegante y original este 2026

    Un outfit súper chic y original para este 2024 combina una falda midi ajustada con estampado tartán y una chaqueta de cuero. Puedes llevarlo con un body o un top, complementarlo con botas altas, un sombrero elegante y, por supuesto, una pequeña bolsa negra para completar el look.

    Pantalón estampado tartán con suéter

    Para un look elegante y cómodo, apuesta por un pantalón ancho de corte alto con estampado tartán. Combínalo con un suéter de manga larga en tonos neutros como negro o blanco, y completa tu outfit con stilettos o zapatos nude. Este conjunto es perfecto para destacar estilo sin perder comodidad.

    wapa.pe

    Minifalda con estampado tartán y chaqueta de mezclilla

    Una minifalda con estampado tartán es ideal para resaltar tu figura con un toque chic. Combínala con una camiseta blanca básica y agrega una chaqueta de mezclilla para un estilo urbano y moderno. Completa el look con botines negros o blancos y accesorios minimalistas que realcen el conjunto.

    wapa.pe

    Pantalón culotte tartán con blusa

    Los pantalones culotte tartán combinan comodidad y estilo. Llévalos con una blusa de seda en tonos neutros y tacones abiertos. Complementa con un sombrero fedora y una bandolera pequeña, logrando un look urbano y sofisticado que funciona para brunchs, salidas con amigas o eventos de moda.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ¡Adiós al bikini clásico! Este es el diseño que está revolucionando la playa y usan las famosas

    Blazer tartán con pantalón negro

    Un blazer tartán oversize se ve sofisticado sobre un pantalón negro ajustado. Combínalo con un top liso y agrega botines de tacón. Completa el look con un cinturón delgado que marque la cintura y un bolso tipo clutch negro para un outfit elegante y moderno, ideal para la oficina o un evento.

    wapa.pe

    Minivestido con estampado tartán

    El minivestido de mangas largas con falda amplia y pliegues en estampado tartán es elegante y atrevido. Puedes combinarlo con tacones o stilettos en negro o rojo y una bolsa a juego. Este atuendo resalta feminidad y sofisticación, perfecto para ocasiones especiales o eventos donde quieras lucir un look impactante y chic.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Adiós al animal print! El estampado tartán se convierte en tendencia 2026 y así puedes llevarlo en looks originales
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡Adiós al animal print! El estampado tartán se convierte en tendencia 2026 y así puedes llevarlo en looks originales

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;