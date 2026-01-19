¡Adiós al animal print! El estampado tartán se convierte en tendencia 2026 y así puedes llevarlo en looks originales

El estampado tartán destrona al animal print y se convierte en la estrella de los looks más chic, elegido por JLo y la princesa Diana.

El estampado tartán se ha convertido en el favorito de 2025, dejando atrás animal print, flores y rayas. Famosas como Gwen Stefani y Jennifer López lo han lucido en sus looks más icónicos.

Este clásico patrón de cuadros, con rayas entrecruzadas sobre un fondo de color, se asocia tradicionalmente a Escocia, pero hoy se reinventa en múltiples colores. El rojo y negro sigue siendo el más popular, usado por celebridades como JLo y la Princesa Diana, para crear outfits únicos y originales.

Looks con estampado tartán para ser la más elegante y original este 2026

Un outfit súper chic y original para este 2024 combina una falda midi ajustada con estampado tartán y una chaqueta de cuero. Puedes llevarlo con un body o un top, complementarlo con botas altas, un sombrero elegante y, por supuesto, una pequeña bolsa negra para completar el look.

Pantalón estampado tartán con suéter

Para un look elegante y cómodo, apuesta por un pantalón ancho de corte alto con estampado tartán. Combínalo con un suéter de manga larga en tonos neutros como negro o blanco, y completa tu outfit con stilettos o zapatos nude. Este conjunto es perfecto para destacar estilo sin perder comodidad.

Minifalda con estampado tartán y chaqueta de mezclilla

Una minifalda con estampado tartán es ideal para resaltar tu figura con un toque chic. Combínala con una camiseta blanca básica y agrega una chaqueta de mezclilla para un estilo urbano y moderno. Completa el look con botines negros o blancos y accesorios minimalistas que realcen el conjunto.

Pantalón culotte tartán con blusa

Los pantalones culotte tartán combinan comodidad y estilo. Llévalos con una blusa de seda en tonos neutros y tacones abiertos. Complementa con un sombrero fedora y una bandolera pequeña, logrando un look urbano y sofisticado que funciona para brunchs, salidas con amigas o eventos de moda.

Blazer tartán con pantalón negro

Un blazer tartán oversize se ve sofisticado sobre un pantalón negro ajustado. Combínalo con un top liso y agrega botines de tacón. Completa el look con un cinturón delgado que marque la cintura y un bolso tipo clutch negro para un outfit elegante y moderno, ideal para la oficina o un evento.

Minivestido con estampado tartán