¡Adiós al animal print! El estampado tartán se convierte en tendencia 2026 y así puedes llevarlo en looks originales

¡Adiós al animal print! El estampado tartán se convierte en tendencia 2026 y así puedes llevarlo en looks originalesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El estampado tartán se ha convertido en el favorito de 2025, dejando atrás animal print, flores y rayas. Famosas como Gwen Stefani y Jennifer López lo han lucido en sus looks más icónicos.
Este clásico patrón de cuadros, con rayas entrecruzadas sobre un fondo de color, se asocia tradicionalmente a Escocia, pero hoy se reinventa en múltiples colores. El rojo y negro sigue siendo el más popular, usado por celebridades como JLo y la Princesa Diana, para crear outfits únicos y originales.
Looks con estampado tartán para ser la más elegante y original este 2026
Un outfit súper chic y original para este 2024 combina una falda midi ajustada con estampado tartán y una chaqueta de cuero. Puedes llevarlo con un body o un top, complementarlo con botas altas, un sombrero elegante y, por supuesto, una pequeña bolsa negra para completar el look.
Pantalón estampado tartán con suéter
Para un look elegante y cómodo, apuesta por un pantalón ancho de corte alto con estampado tartán. Combínalo con un suéter de manga larga en tonos neutros como negro o blanco, y completa tu outfit con stilettos o zapatos nude. Este conjunto es perfecto para destacar estilo sin perder comodidad.
Minifalda con estampado tartán y chaqueta de mezclilla
Una minifalda con estampado tartán es ideal para resaltar tu figura con un toque chic. Combínala con una camiseta blanca básica y agrega una chaqueta de mezclilla para un estilo urbano y moderno. Completa el look con botines negros o blancos y accesorios minimalistas que realcen el conjunto.
Pantalón culotte tartán con blusa
Los pantalones culotte tartán combinan comodidad y estilo. Llévalos con una blusa de seda en tonos neutros y tacones abiertos. Complementa con un sombrero fedora y una bandolera pequeña, logrando un look urbano y sofisticado que funciona para brunchs, salidas con amigas o eventos de moda.
TAMBIÉN LEE: ¡Adiós al bikini clásico! Este es el diseño que está revolucionando la playa y usan las famosas
Blazer tartán con pantalón negro
Un blazer tartán oversize se ve sofisticado sobre un pantalón negro ajustado. Combínalo con un top liso y agrega botines de tacón. Completa el look con un cinturón delgado que marque la cintura y un bolso tipo clutch negro para un outfit elegante y moderno, ideal para la oficina o un evento.
Minivestido con estampado tartán
El minivestido de mangas largas con falda amplia y pliegues en estampado tartán es elegante y atrevido. Puedes combinarlo con tacones o stilettos en negro o rojo y una bolsa a juego. Este atuendo resalta feminidad y sofisticación, perfecto para ocasiones especiales o eventos donde quieras lucir un look impactante y chic.