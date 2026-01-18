Dale un giro a tu estilo con estos tintes en tendencia , perfectos para cubrir canas y lucir un look fresco y rejuvenecido.

Tintes de pelo que rejuvenecen y transforman tu look al instante. | Composición Wapa

Aunque las canas pueden complementar un look renovado y elegante, muchas mujeres prefieren cubrirlas para sentirse más seguras. Afortunadamente, el mercado de coloración ofrece múltiples opciones que no solo ocultan el pelo blanco, sino que también rejuvenecen el rostro y aportan luminosidad natural.

Elegir el tinte ideal permite suavizar facciones, armonizar el tono de piel y darle un nuevo brillo al estilo. Si buscas cubrir canas y realzar tu imagen, estos tintes serán tu mejor aliado.

Castaño claro con reflejos cálidos

Olvídate del cabello plano: los reflejos cálidos dan vida, movimiento y dimensión al castaño. Es ideal para cubrir canas sin endurecer el rostro, especialmente con tonos miel o avellana, que aportan luminosidad natural y suavizan las facciones, manteniendo un look fresco y juvenil.

Rubio caramelo

El rubio caramelo combina beige y dorado para un efecto elegante y luminoso. Perfecto para disimular líneas de expresión y resaltar la frescura de la piel, se integra bien con técnicas como balayage o babylights, logrando un look natural y moderno sin caer en tonos fríos o ceniza.

Castaño chocolate

Ideal para quienes buscan profundidad sin endurecer el rostro, el castaño chocolate cubre canas con elegancia. Los reflejos estratégicos aportan movimiento y luminosidad, evitando que el color oscuro apague la piel. Es sofisticado, versátil y rejuvenecedor, siempre que se elijan subtonos suaves que armonicen con la complexión.

Rubio oscuro

El rubio oscuro con subtono beige aclara sutilmente sin parecer artificial, integrando las canas de forma natural. Rejuvenece la apariencia, evita contrastes fuertes en las raíces y es una opción elegante para quienes desean un tono claro pero que requiera un mantenimiento moderado y favorezca la luminosidad del rostro.

Balayage en tonos miel o arena

Esta técnica aporta luz estratégica sobre el rostro, disimulando canas y suavizando líneas de expresión. Balayage en tonos miel o arena integra los mechones blancos de manera natural, logrando un efecto juvenil, fresco y armonioso sin comprometer todo el color de la melena.