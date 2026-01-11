Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Adiós a estos 8 cortes de pelo en 2026: te harán lucir mayor si los usas

En 2026, la moda capilar apuesta por la naturalidad y los estilos frescos, dejando atrás los cortes rígidos que envejecen el look.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Adiós a estos 8 cortes de pelo en 2026: te harán lucir mayor si los usas
    Cortes de cabello que ya NO están de moda en 2026. | Composición Wapa
    Adiós a estos 8 cortes de pelo en 2026: te harán lucir mayor si los usas

    Las tendencias capilares de 2026 apuestan por cortes ligeros, con movimiento y textura natural, dejando atrás los estilos rígidos y excesivamente pulidos que pueden endurecer las facciones.

    Si estás pensando en un cambio de look, es clave conocer cuáles cortes ya no están vigentes, ya que algunos estilos estructurados podrían sumar años a tu imagen en lugar de rejuvenecerla. La clave está en elegir un corte que favorezca la frescura y la naturalidad, potenciando tu estilo y personalidad.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Colores de pelo que marcan tendencia en 2026: Gigi Hadid y Emma Roberts ya los lucen

    Cortes de pelo que ya no estarán de moda en 2026 porque suman más edad

    El bob recto y rígido

    Durante mucho tiempo fue un corte muy popular; sin embargo, su acabado liso y sin movimiento puede dar un aire serio que envejece. Este año, se reinventa con capas suaves que enmarcan el rostro, suavizan las facciones y aportan movimiento natural.

    El pixie muy corto y estructurado

    Si eres fan del pixie, elige versiones con capas y flequillos asimétricos. Evita los cortes geométricos y sin textura, ya que en vez de rejuvenecer, endurecen el rostro y restan frescura.

    wapa.pe

    El corte en capas muy marcadas

    Aunque las capas dominarán en 2026, exagerarlas puede crear un efecto desordenado que resta modernidad. Las siluetas relajadas y naturales son la tendencia del momento.

    El flequillo recto y pesado

    Los flecos a la altura de las cejas pueden cerrar el rostro y resaltar signos de cansancio, pero siguen siendo un gran recurso para actualizar tu look. Prefiere versiones ligeras y desfiladas que aporten naturalidad y modernidad.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¡Alerta fashion! Estos son los colores clave que marcarán tendencia en 2026: así puedes lucirlos

    Melenas XL parejas y pulidas

    El cabello muy largo, sin capas ni estructura, puede verse pesado y descuidado, sobre todo con tonos oscuros, sumando años al rostro. La solución es dar movimiento con capas largas y jugar con efectos de color en tendencia.

    El shag demasiado extremo

    Este corte será un favorito en 2026, especialmente con capas suaves que dan volumen y movimiento natural. Evita exagerar con demasiadas capas, porque puede generar el efecto contrario.

    El corte en bloque a la altura del hombro

    Los cortes midi serán protagonistas, pero la clave está en apostar por capas ligeras y texturas suaves. Un corte recto, sin dinamismo, crea una silueta rígida que envejece el look.

    El mullet clásico

    Los mullets tradicionales y muy marcados empiezan a verse anticuados. Para mantener un estilo moderno, opta por versiones más ligeras y suaves que refresquen tu imagen.

    SOBRE EL AUTOR:
    Adiós a estos 8 cortes de pelo en 2026: te harán lucir mayor si los usas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Hija de Pamela Lopez sorprende con brillante cambio de look que realza su belleza

    Adiós a estos 8 cortes de pelo en 2026: te harán lucir mayor si los usas

    Susana Alvarado celebra su aniversario con Paco Bazán luciendo el icónico vestido de su primer encuentro en TV: marca y costo

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;