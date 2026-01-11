En 2026, la moda capilar apuesta por la naturalidad y los estilos frescos, dejando atrás los cortes rígidos que envejecen el look.

Cortes de cabello que ya NO están de moda en 2026. | Composición Wapa

Cortes de cabello que ya NO están de moda en 2026. | Composición Wapa

Las tendencias capilares de 2026 apuestan por cortes ligeros, con movimiento y textura natural, dejando atrás los estilos rígidos y excesivamente pulidos que pueden endurecer las facciones.

Si estás pensando en un cambio de look, es clave conocer cuáles cortes ya no están vigentes, ya que algunos estilos estructurados podrían sumar años a tu imagen en lugar de rejuvenecerla. La clave está en elegir un corte que favorezca la frescura y la naturalidad, potenciando tu estilo y personalidad.

Cortes de pelo que ya no estarán de moda en 2026 porque suman más edad

El bob recto y rígido

Durante mucho tiempo fue un corte muy popular; sin embargo, su acabado liso y sin movimiento puede dar un aire serio que envejece. Este año, se reinventa con capas suaves que enmarcan el rostro, suavizan las facciones y aportan movimiento natural.

El pixie muy corto y estructurado

Si eres fan del pixie, elige versiones con capas y flequillos asimétricos. Evita los cortes geométricos y sin textura, ya que en vez de rejuvenecer, endurecen el rostro y restan frescura.

El corte en capas muy marcadas

Aunque las capas dominarán en 2026, exagerarlas puede crear un efecto desordenado que resta modernidad. Las siluetas relajadas y naturales son la tendencia del momento.

El flequillo recto y pesado

Los flecos a la altura de las cejas pueden cerrar el rostro y resaltar signos de cansancio, pero siguen siendo un gran recurso para actualizar tu look. Prefiere versiones ligeras y desfiladas que aporten naturalidad y modernidad.

Melenas XL parejas y pulidas

El cabello muy largo, sin capas ni estructura, puede verse pesado y descuidado, sobre todo con tonos oscuros, sumando años al rostro. La solución es dar movimiento con capas largas y jugar con efectos de color en tendencia.

El shag demasiado extremo

Este corte será un favorito en 2026, especialmente con capas suaves que dan volumen y movimiento natural. Evita exagerar con demasiadas capas, porque puede generar el efecto contrario.

El corte en bloque a la altura del hombro

Los cortes midi serán protagonistas, pero la clave está en apostar por capas ligeras y texturas suaves. Un corte recto, sin dinamismo, crea una silueta rígida que envejece el look.

El mullet clásico