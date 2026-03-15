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Reconocida periodista vivió momento de terror en Miraflores tras sufrir violento asalto y revela: “Creí que me iba a disparar”

La periodista fue asaltada por dos sujetos armados en Miraflores cuando salía a correr. Denunció que lograron desbloquear su celular y exigió mayor seguridad bancaria.

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    Reconocida periodista vivió momento de terror en Miraflores tras sufrir violento asalto y revela: “Creí que me iba a disparar”
    Periodista sufrió asalto a mano armada cerca de su casa en Miraflores. | Composición Wapa
    Reconocida periodista vivió momento de terror en Miraflores tras sufrir violento asalto y revela: “Creí que me iba a disparar”

    La reconocida periodista Patricia del Río reveló en sus redes sociales que fue víctima de un violento asalto en el distrito de Miraflores, cerca de su vivienda. El hecho ocurrió la noche del viernes 13 de marzo, cuando salía a correr junto a su pareja. Según relató, dos sujetos armados descendieron de una camioneta de lujo y, con los rostros cubiertos con pasamontañas y gorras, la interceptaron para robarle.

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    Patricia del Río sufre violento asalto mientras hacía deporte en Miraflores

    Patricia del Río contó que los delincuentes los arrinconaron en la entrada de una quinta y les arrebataron sus relojes, audífonos y celulares. "Nos exigieron las claves para desbloquearlos y acceder a toda nuestra información, y abrieron las aplicaciones del banco con el Face ID. Mientras uno manipulaba los celulares, el otro nos decía que la situación en la calle era difícil y que tenía que ganarse la vida. No me enfurecí; en ese momento sentí un cansancio y una tristeza que aún no comprendo del todo", narró.

    Patricia del Río sufre violento asalto mientras hacía deporte en Miraflores.
    Patricia del Río sufre violento asalto mientras hacía deporte en Miraflores.

    En medio del asalto, uno de los sujetos descubrió un teléfono que la periodista llevaba escondido en la licra, debajo del short. Hasta ese instante ella había negado tener otro dispositivo, lo que desató la furia del delincuente. "Se enfureció, me gritó apuntándome con la pistola y pensé que en ese momento me dispararía", relató.

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    La situación no terminó en una tragedia porque el cómplice del agresor logró calmarlo, tras lo cual ambos escaparon con el celular desbloqueado y la aplicación bancaria abierta. De inmediato, la periodista corrió a su vivienda para pedir ayuda y bloquear sus tarjetas, mientras algunos vecinos acudieron a apoyarla ante la emergencia. Según explicó, los ladrones intentaron realizar transferencias desde sus cuentas, pero no tuvieron éxito porque utiliza un token físico en lugar de claves digitales.

    Esta medida evitó que pudieran mover dinero hacia otras cuentas. "No pidan clave digital, exijan un token físico", recomendó, resaltando que esa decisión fue clave para impedir el fraude. No obstante, cuestionó la falta de eficiencia de su banco y de su operador telefónico al momento de intentar bloquear las cuentas y el dispositivo. Indicó que tardó más de 20 minutos en realizar cada gestión tras el asalto. "Mi experiencia de bloqueo de cuentas fue terrorífica", afirmó, criticando la lentitud y confusión de la atención telefónica en un momento crítico.

    La escritora de 50 años también habló sobre las secuelas físicas y emocionales que le dejó el episodio. Señaló que todavía siente los efectos del impacto y que lo más difícil fue enfrentar la vulnerabilidad frente a delincuentes armados. "Me duele todo el cuerpo y tengo náuseas, agotamiento y frustración. Pero estamos vivos y durante los cinco minutos o más que duró el evento solo recé para que no nos dispararan. Estamos vivos, estamos vivos", expresó, destacando que, pese al miedo vivido, lo más importante fue haber salido ilesos junto a su pareja.

    SOBRE EL AUTOR:
    Reconocida periodista vivió momento de terror en Miraflores tras sufrir violento asalto y revela: “Creí que me iba a disparar”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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