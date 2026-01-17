Los bikinis tradicionales quedaron atrás: famosas e influencers imponen combinaciones dobles que revolucionan la moda veraniega .

El verano 2026 promete decir adiós a la bikini clásica, dando paso a una tendencia que arrasa en la moda femenina. Modelos y cantantes como Dua Lipa, Bella Hadid y Kylie Jenner lideran este estilo en redes sociales, mostrando la clave del look: combinar dos prendas distintas.

Esta moda, conocida como bikini layering, se verá cada vez más en playas, piletas y feeds, marcando un antes y después en el estilo veraniego.

¿En qué consiste la tendencia de bikinis dobles?

Conocida como bikini layering, esta moda consiste en superponer distintas piezas para lograr un look creativo y moderno: un top triangular sobre un corpiño deportivo, una bombacha colaless combinada con otra de tiro alto, o mezclar texturas como lycra lisa con metalizados, brillos, crochet o mesh para transparencias sutiles.

Los contrastes de colores, estampas y efectos son esenciales: pasteles con neón, color nude con animal print, flores, rayas, recortes geométricos y volúmenes estratégicos marcan la diferencia y estilizan la figura.

Famosas que se suman a la tendencia del 'bikini doble'

Las estrellas fueron las primeras que se sumaron a la tendencia de la bikini superpuesta, siendo furor en Instagram y TikTok: