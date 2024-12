Este 2024, Melissa Paredes ha destacado con sus elecciones de bikinis , mostrando su estilo único con diseños vibrantes y modernos. A lo largo del año, la influencer ha capturado la esencia de las tendencias más actuales , luciendo bikinis que marcan pauta por sus cortes, colores y detalles únicos. Durante la temporada primavera-verano, Melissa se atrevió a lucir más de dos bikinis en tendencia , combinando piezas clásicas con otras atrevidas, como sets metalizados y estampados abstractos . Cada uno de sus looks reflejó su estilo personal y las tendencias que dominaron las pasarelas internacionales.

Melissa Paredes marca tendencia este verano 2024 con un bikini de corte cut-out en un vibrante color naranja fosforescente, que resalta su piel caribeña. Este diseño moderno y audaz refleja la frescura de la temporada, siendo ideal para quienes buscan combinar confort y estilo en las playas más exclusivas. El bikini no solo destaca por su color, sino por ser una declaración de moda. Los tonos brillantes como el naranja fosforescente se consolidan como una de las tendencias más fuertes para este verano, creando un contraste perfecto con el sol y el mar. Con cortes innovadores y colores llamativos, esta prenda se ha convertido en un must para las fashionistas que buscan un look fresco y a la moda.