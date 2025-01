"Yo no tengo contacto con su familia, preferí hacerlo así porque en su momento cuando yo pude juntar a su familia... que también ha tenido sus episodios... No soy quién para juzgar ni nada pero de ella salían todas las cosas que me contaba, de las agresiones que tuvo con su padre, a su madre, yo no estoy afirmando nada... agresiones físicas”, dijo la pareja de Pamela Franco.