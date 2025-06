Mientras se da tiempo para equilibrar su intensa vida profesional, la icónica cantante aprovechó una pausa para lucir un look relajado que no perdió el toque fashionista. Apostó por unos jeans con efecto vientre plano —una prenda clave este 2025— que le permitieron lograr un efecto favorecedor y elegante en la cintura, sin esfuerzo aparente.

TAMBIÉN LEER: Fran Aronsson brilla con nuevo look tras ser elegida por Forbes como Mujer Poderosa del Perú

Para completar el outfit, la protagonista de Kiss of the Spider Woman optó por piezas cómodas pero con un toque de sofisticación, demostrando que no hay que renunciar al estilo para vestir con confort. Combinó los jeans con un top de manga larga, escote drapeado y textura acanalada que añadió volumen y equilibrio al conjunto.