Lady Di y las veces que usó trajes para romper los códigos de vestimenta

La princesa Diana de Gales fue considerada un ícono de moda, y a pesar de su trágica partida años atrás, eso no ha cambiado pues hasta la actualidad, su estilo sigue marcando tendencia.

Muchos identificarán el ‘vestido de la venganza’ como el momento más memorable dentro de los archivos de moda de Lady Di, sin embargo existe un atuendo que la royal usó y que en su momento alborotó al mundo entero: los sastres masculinos.

Yves Saint Laurent fue el primer diseñador de moda que introdujo este concepto en su colección de 1966 y desde entonces las mujeres empezaron a usar trajes adecuados a sus figuras. No obstante, este look todavía no era bien visto y muchas veces era rechazado, pero no por Diana.

Por su parte, la princesa se aseguró de usar trajes (que parecían enteramente masculinos y no adaptaciones) para sus diferentes eventos públicos, logrando acaparar la atención de todos los presentes y de los fashionistas de ahora.

En la actualidad, los sastres se han vuelto piezas infaltables en los clósets de muchas mujeres no sólo los usan para sus outfits de trabajo sino también para eventos importantes como bodas. Una vez más, Lady Di nos demostró que era una fashionista avanzada para su época.