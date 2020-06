Little Black Dress: 4 razones por las que esta prenda es un MUST en tu clóset

El Little Black Dress es una de esas prendas que forman los pilares de la moda. ¿La razón? Desde su aparición en los años ‘20s grandes diseñadores como Coco Chanel se encargaron de convertirla en un básico pues se dieron cuenta de su gran potencial, y décadas más tarde, eso no ha cambiado.

Existen numerosas razones de por qué todas deberíamos tener un ‘vestidito negro’ dentro de nuestras pertenencias, pero en esta ocasión solo te enlistaremos 4 principales beneficios que este outfit tiene para ti. Atenta a estos tips de moda.

Combina con todo

Olvídate de la frase “no tengo qué ponerme” pues un Little Black Dress (LBD) te dará la oportunidad de armar outfits de lujo en pocos segundos lo mejor de todo, para cualquier tipo de ocasión. Dependiendo de los zapatos y accesorios que uses para combinarlo, puedes crear un look de ensueño en pocos minutos.

Es atemporal

Existe un motivo por el cual desde su aparición en 1920 el vestidito negro no ha pasado de moda: su permanente elegancia y sofisticación son atemporales. Por ello, los expertos recomiendan elegir una silueta simple y chic que sirva como una base que, si bien puede funcionar sola, también te permita combinarlo (de ser necesario). Además, el negro nos queda bien a todas.

Es perfecto para cualquier ocasión

El LBD es mayormente asociado con eventos de gala, cócteles fiestas de noche sin embargo el paso de los años nos ha demostrado que puede usarse en cualquier tipo de ocasión (la oficina, una fiesta casual, cena con amigos, ¡tú nómbralo!) motivo por el cual es un statement piece que todas deberíamos tener ya que siempre nos salvará de apuros.

Se ve bien en todas

El negro es de esos pocos colores que se ve bien en todas sin importar nuestra edad, talla o contextura. Es por esta razón que millones de personas y todo tipo de famosas, desde Lady Di hasta Isabella Damla o la infanta Sofía de Borbón han sido vistas usando un Little Black Dress en estilos respectivos a su edad y al evento que asistieron. La mejor parte es que el término se ha ampliado y ahora los vestidos no tienen que ser tan cortos, en realidad pueden ser midis o largos pero conservando su esencia simple y sofisticada.

Así que ya lo sabes wapa, si todavía no tienes un LBD en tu clóset ahora tienes suficientes motivos para invertir en esta prenda que nunca te fallará. Y si ya tienes uno entre tus pertenencias, aprovecha todo su potencial en outfits de ensueño.