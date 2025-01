En el video, se puede ver a Pamela López retirándose del lugar acompañada de una amiga, mientras la madre de Christian Cueva sigue gritándole, claramente alterada, y lanzando fuertes insultos. En medio de la confrontación, la mujer exclamó: “Por eso nunca quisimos que seas parte de la familia”. López respondió con firmeza:Gracias, a buena hora, pero yo no robo a mis hijos”

La respuesta de Pamela López avivó aún más el conflicto, desatando una reacción furiosa de su suegra, quien replicó con enojo: “Nadie te conoce, me preguntan quién eres”.

"Estoy sentando una denuncia por violencia psicológica y verbal. Estoy en la comisaría. Acabo de ser víctima de violencia verbal por parte de los abuelos de mis hijos. No me siento bien, estoy temblando, fue muy vergonzoso. La gente se amontonó y grabó, estoy mal. Me gritó cosas muy hirientes: llamó bruja a mi madre, dijo que yo le enseñé a tomar a Cueva", escribió López.