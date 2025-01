Jossmery Toledo tras la boda de su amiga: "Espero ser la segunda" ¿Su subconsciente la traicionó?

Jossmery Toledo , la popular influencer y modelo , se convirtió en el foco de atención tras asistir a la boda de su amiga. Durante el evento, lanzó una declaración que dejó a todos boquiabiertos: “Espero ser la segunda”. El clip de su discurso se hizo viral rápidamente en TikTok , y las reacciones no se hicieron esperar.

Entre bromas, Jossmery comentó: “Siempre he querido lo mejor para ella, desde chiquitas, pues era ahí, bandida, pero le salió un marido, pero bien, bien. Me alegro mucho. Pero Manuel, pórtate bien, van a tener ojos por todos lados”. Si bien la novia se mostró relajada y se rió de la situación, el novio, visiblemente incómodo, no logró ocultar su seriedad, lo que desató un torrente de opiniones entre los usuarios.