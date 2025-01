La ahora actriz de videoclips confesó que su amistad con la ex chica reality llegó a su fin debido a un malentendido en el que estuvieron involucradas terceras personas. Aclaró, además, que el distanciamiento no tiene relación alguna con la amistad que su esposo , Beto Da Silva, mantiene con Christian Cueva, conocido como 'Aladino'.

“Me buscó para el cumpleaños de su hija. Ella me escribe y me dice: 'Aunque no seamos amigas me gustaría que nos acompañes'. (...) Yo hice un copia y pega en la primera comunión de mi hija. (...) El día que ella recoge a mis hijos y salió a pasear”, dijo.