Melissa Lobatón decidió dejar atrás sus característicos tonos rubios y apostó por un cambio radical que sorprendió a todos. La joven creadora de contenido optó por un corte de cabello en capas, acompañándolo de un tono cobrizo que resalta perfectamente en su rostro. La influencer no tardó en compartir el resultado en su cuenta de Instagram, donde los elogios de sus seguidores no se hicieron esperar. Comentarios como “Qué top”, “Hermosa” y “Guapa” inundaron su publicación, celebrando su nuevo look. Incluso su madre, Melissa Klug, no pasó por alto el cambio y elogió a su hija, mostrando el apoyo y la admiración por su transformación.



El cambio de look de Melissa Lobatón no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también consolidó una vez más su estatus como referente de estilo. El color cobrizo, una tendencia que se viene afianzando con fuerza, sigue destacándose entre los tonos favoritos de muchas influencers y celebridades. Al elegir este color tan actual, Lobatón se mantiene en la cima de las tendencias para este 2025, mostrando que la moda está siempre en constante evolución.