Ana Paula Consorte, modelo y pareja del futbolista peruano Paolo Guerrero, se ha convertido nuevamente en el centro de atención tras un inesperado cambio de look que ha captado todos los reflectores en sus redes sociales. En medio de rumores sobre una posible crisis amorosa, la modelo ha compartido diversos momentos en sus vacaciones, donde luce su estilosa figura con vestidos frescos para esta temporada de verano en tonos blancos, celestes y rojos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la noticia de que no pasó el año nuevo con su pareja, sino que lo celebró junto a sus hijos y familiares. Este detalle ha avivado los comentarios sobre un posible distanciamiento, generando especulaciones sobre su relación con Guerrero.



El bombazo llegó cuando Ana Paula sorprendió a todos con su transformación capilar. Con un cambio radical, la modelo dejó atrás su look de siempre, adoptando un cabello con mayor volumen, color vibrante y un toque de modernidad. Acompañada de un emoji de león, que evoca un look salvaje y empoderado, su nuevo estilo incluye ondas suaves y mechas que resaltan su rostro. Esta renovación parece marcar un nuevo comienzo para la modelo, justo al inicio del 2025. En cuanto al tinte, se ha optado por tonos cálidos que están marcando tendencia este año, fusionando el rubio y el castaño en un estilo audaz que refleja su actitud decidida frente a las especulaciones que giran en torno a su vida personal.