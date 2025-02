"¿Tú crees que le ha incomodado lo que tú dijiste o pudiste haber dicho de ella?", le preguntó el reportero y ella no titubeó: “Mira, por ahí dijeron, lo que se ve no se pregunta. Saquen sus conclusiones ustedes", sostuvo, dejando entrever que la parejita habría terminado para que ella no continúe hablando sobre lo que sabría al respecto.