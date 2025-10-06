Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco con romántico mensaje: "A tu lado"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La voleibolista peruana Ángela Leyva, una de las deportistas más queridas del país, sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez fotografías junto a su novio turco en su cuenta oficial de Instagram. La atleta, reconocida por mantener su vida personal en reserva, decidió mostrar una faceta más íntima con el mensaje: “Algunas fotos a tu lado”, despertando ternura y emoción entre sus fanáticos.
Ángela Leyva presenta a su novio turco con romántica publicación:
La exalumna de Natalia Málaga, de 28 años, continúa brillando en el Beşiktaş JK de la Liga de Turquía, donde ha consolidado su exitosa carrera deportiva. En las imágenes compartidas, la seleccionada nacional aparece disfrutando de momentos especiales junto a su pareja en lugares como la playa y en cenas románticas, reflejando la conexión que mantiene con el ciudadano turco Oğuzhan Önder, quien también estaría relacionado con el ámbito deportivo.
Los seguidores de la deportista no tardaron en llenar la publicación con mensajes de cariño y admiración. “Hermosa pareja”, “Te mereces lo mejor” y “Por ser tan bella por dentro y por fuera, te mereces todo”, fueron algunos de los comentarios más destacados. Pero lo que más enterneció fue el intercambio de mensajes entre ambos: “Mi corazón se está derritiendo, mi hermosa”, escribió él, y Leyva respondió con ternura: “Mi corazón también se derrite por ti, mi vida”.
Ángela Leyva: entre el amor y el deporte
Además de disfrutar una etapa plena en el ámbito personal, Ángela Leyva vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional. La voleibolista continuará su trayectoria en la Liga de los Sultanes con el Beşiktaş JK durante la temporada 2025-2026, reafirmándose como una de las representantes peruanas más destacadas en el extranjero.
Este año, la atleta fue reconocida por su regreso al equipo nacional peruano tras cuatro años de ausencia, convirtiéndose en pieza clave del subcampeonato en la Copa América 2024, logro que confirmó su talento y vigencia. Aunque no participará en la próxima Copa Panamericana 2025 en México, sus admiradores celebran tanto su éxito deportivo como la nueva etapa sentimental que vive.