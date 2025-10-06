Wapa.pe
¿Cuánto habría gastado Samahara Lobatón para dar a luz a su bebé en EE. UU.?

Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco con romántico mensaje: "A tu lado"

La voleibolista Ángela Leyva mostró su lado más tierno al presentar por primera vez a su novio turco en una romántica publicación que desbordó amor y emoción.

    Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco con romántico mensaje: "A tu lado"
    Ángela Leyva | Composición Wapa | Instagram
    Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco con romántico mensaje: "A tu lado"

    La voleibolista peruana Ángela Leyva, una de las deportistas más queridas del país, sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez fotografías junto a su novio turco en su cuenta oficial de Instagram. La atleta, reconocida por mantener su vida personal en reserva, decidió mostrar una faceta más íntima con el mensaje: “Algunas fotos a tu lado”, despertando ternura y emoción entre sus fanáticos.

    LEER MÁS: Flavia Lopez conmueve al público del MGI al desfilar con rodillera inmovilizadora tras grave accidente: “Reina con coraje”

    Ángela Leyva presenta a su novio turco con romántica publicación:

    La exalumna de Natalia Málaga, de 28 años, continúa brillando en el Beşiktaş JK de la Liga de Turquía, donde ha consolidado su exitosa carrera deportiva. En las imágenes compartidas, la seleccionada nacional aparece disfrutando de momentos especiales junto a su pareja en lugares como la playa y en cenas románticas, reflejando la conexión que mantiene con el ciudadano turco Oğuzhan Önder, quien también estaría relacionado con el ámbito deportivo.

    Los seguidores de la deportista no tardaron en llenar la publicación con mensajes de cariño y admiración. “Hermosa pareja”, “Te mereces lo mejor” y “Por ser tan bella por dentro y por fuera, te mereces todo”, fueron algunos de los comentarios más destacados. Pero lo que más enterneció fue el intercambio de mensajes entre ambos: “Mi corazón se está derritiendo, mi hermosa”, escribió él, y Leyva respondió con ternura: “Mi corazón también se derrite por ti, mi vida”.

    TAMBIÉN LEER: Abogado de Gustavo Salcedo revela que los hijos de Maju sufren tras escándalo de infidelidad: "Les ha causado un trauma enorme"

    Ángela Leyva: entre el amor y el deporte

    Además de disfrutar una etapa plena en el ámbito personal, Ángela Leyva vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional. La voleibolista continuará su trayectoria en la Liga de los Sultanes con el Beşiktaş JK durante la temporada 2025-2026, reafirmándose como una de las representantes peruanas más destacadas en el extranjero.

    Este año, la atleta fue reconocida por su regreso al equipo nacional peruano tras cuatro años de ausencia, convirtiéndose en pieza clave del subcampeonato en la Copa América 2024, logro que confirmó su talento y vigencia. Aunque no participará en la próxima Copa Panamericana 2025 en México, sus admiradores celebran tanto su éxito deportivo como la nueva etapa sentimental que vive.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco con romántico mensaje: "A tu lado"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;