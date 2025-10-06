Abogado de Gustavo Salcedo revela que los hijos de Maju sufren tras escándalo de infidelidad: "Les ha causado un trauma enorme"

El abogado de Gustavo Salcedo rompió su silencio y explicó la agresión al productor tras el romance con Maju Mantilla, revelando cómo afectó a sus hijos.

Tras el escándalo que sacudió a la expareja conformada por Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, el abogado del empresario decidió romper su silencio. El letrado confirmó la infidelidad de la exreina de belleza con el productor Christian Rodríguez y reveló el duro impacto emocional que esta traición habría provocado en los hijos del matrimonio, quienes estarían atravesando un momento difícil.

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad y dolor de sus hijos

El abogado de Gustavo Salcedo habló en exclusiva con Día D y sorprendió al intentar justificar la agresión de su defendido contra Christian Rodríguez. Según explicó, el productor habría causado un gran daño al involucrarse con Maju Mantilla, provocando la ruptura de una familia entera.

El letrado sostuvo que Salcedo reaccionó dominado por sus emociones luego de que Rodríguez no asumiera la responsabilidad de sus actos, confirmando así la existencia de la infidelidad. Además, indicó que los hijos de la pareja fueron los más afectados por este escándalo.

"El señor lo que estaba es en una situación emotiva sumamente difícil y grave contra una persona que le ha desgraciado la vida, le ha destruido el matrimonio y les ha causado a sus hijos un trauma enorme después de lo que ha ocurrido con su madre", dijo. A pesar de ello, precisó que no pretendía justificar la agresión, sino que Rodríguez intentaría victimizarse para evitar rendir cuentas por sus acciones.

Gustavo Salcedo rompe el silencio sobre la agresión a Christian Rodríguez

El caso de Gustavo Salcedo y su agresión al productor Christian Rodríguez generó gran atención mediática tras las declaraciones del esposo de Maju Mantilla en Amor y Fuego. Salcedo admitió haber golpeado a Rodríguez el 26 de septiembre frente al estudio Canelo, hecho captado por cámaras de seguridad y posteriormente difundido por programas como América Hoy, desatando una fuerte polémica en el entorno de la expareja.