Productor Christian Rodríguez expone escalofriantes mensajes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

Acompañado de su abogada, Christian Rodríguez presentó pruebas y mensajes amenazantes que incriminarían a Gustavo Salcedo tras la agresión sufrida.

    Christian Rodríguez, exproductor de Arriba Mi Gente, ha reunido y entregado las pruebas necesarias para sustentar su denuncia contra Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, tras haber sido víctima de una agresión por parte de este. El caso ha captado la atención mediática, y Rodríguez busca que las autoridades actúen conforme a la ley.

    Productor revela nuevas amenazas y evidencias contra Gustavo Salcedo

    El exproductor del programa Arriba Mi Gente, Christian Rodríguez, denunció a través de su abogada en el dominical Día D los preocupantes mensajes que habría recibido del esposo de la exreina de belleza, Gustavo Salcedo. En uno de ellos, Salcedo habría advertido: “La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre, recién te vas a convencer… y no voy a parar”.

    Rodríguez también presentó ante las autoridades una fotografía de un arreglo floral que, según él, fue enviado por Salcedo, con una tarjeta que decía: “Cuídate mucho. Con cariño…”. Además, mostró imágenes donde se aprecian los golpes sufridos en el rostro tras la agresión.

    La abogada de Rodríguez reiteró su compromiso con la denuncia contra Salcedo, quien, según la acusación, habría atacado a su cliente cuando se encontraba con su familia y embestido su vehículo. “Esto debe investigarse como un atentado contra la vida del señor Christian”, sostuvo la defensa, respaldando sus declaraciones con las pruebas presentadas.

    Christian Rodríguez revela los graves incidentes que tuvo con Gustavo Salcedo

    El productor narró que el primer altercado con Gustavo Salcedo tuvo lugar el 22 de marzo de este año. Según detalló en el parte policial, mientras realizaba ejercicios en el malecón de Miraflores, el esposo de Maju Mantilla lo habría golpeado con un codazo en el rostro, haciéndolo caer al suelo y dejándolo inconsciente por unos segundos.

    En su denuncia, Christian Rodríguez también mencionó las amenazas que habría recibido tras aquel incidente. Afirmó que empezó a recibir mensajes intimidantes desde números desconocidos, fue seguido por autos sin placa y, el 11 de septiembre de 2025, le enviaron a su domicilio una corona fúnebre con una nota que decía: “Cuídate mucho, con cariño”.

