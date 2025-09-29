Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

La abogada de Christian Rodríguez confirma denuncia penal contra Gustavo Salcedo: "Es un atentado contra su vida, estaba con su hijo"

Gustavo Salcedo enfrenta una denuncia penal tras agredir brutalmente al productor Christian Rodríguez. La abogada revela detalles de las amenazas y el historial de hostigamientos previos. ¡Toda la verdad detrás del escándalo!

    La abogada de Christian Rodríguez confirma denuncia penal contra Gustavo Salcedo: "Es un atentado contra su vida, estaba con su hijo"
    Gustavo Salcedo será denunciado penalmente por atacar gravemente a productor de 'Arriba mi gente'. | Composición Wapa.
    La abogada de Christian Rodríguez confirma denuncia penal contra Gustavo Salcedo: "Es un atentado contra su vida, estaba con su hijo"

    La situación legal de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, ha dado un giro inesperado tras la brutal agresión al productor Christian Rodríguez. La abogada de Rodríguez, Gabriela Navarro, reveló en ‘América Hoy’ que ya se ha interpuesto una denuncia penal en su contra.

    “Ya hemos presentado la denuncia penal correspondiente por las agresiones sufridas el viernes pasado”, explicó Navarro. Sin embargo, la denuncia no se limita a este único incidente, ya que también abarca una serie de agresiones previas y amenazas que Rodríguez y su familia habrían enfrentado.

    LEE MÁS: Maju Mantilla no cumplió con promesa que le habría hecho a Gustavo Salcedo antes del grave ataque contra productor

    Más que una agresión aislada: Un historial de hostigamientos

    La abogada detalló que los hechos registrados en video son solo un episodio más en un historial de hostigamientos por parte de Salcedo. “No creemos que haya sido solo un intento de agresión, ya que lo que vemos en las imágenes es un intento de atropellar a Cristian Rodríguez, lo que demuestra la intención de hacerle daño”, afirmó Navarro, subrayando la gravedad del ataque.

    Además, Navarro destacó que el ataque representó un riesgo directo para la familia de Rodríguez: “En el vehículo estaba un menor, lo que pone en evidencia que el atentado no solo fue contra Cristian, sino también contra su esposa e hijo”, remarcó la defensora.

    Temor y silencio: ¿Por qué Christian Rodríguez no denunció antes?

    Una de las preguntas que surgió durante la cobertura fue por qué Rodríguez no había denunciado los hechos antes. Navarro respondió sin titubeos: “La razón fue el temor. Cristian estaba recopilando toda la información para presentar una denuncia, pero no lo había hecho por miedo a las consecuencias”.

    NO TE PIERDAS: El amenazante mensaje que Gustavo Salcedo le habría enviado a la esposa del productor: "Le va a llenar de plomo"

    El programa mostró las impactantes imágenes del ataque, donde Salcedo embiste el vehículo de Rodríguez antes de agredirlo físicamente con patadas, dejándolo en el suelo. La violencia del incidente ha causado conmoción entre los televidentes y en la opinión pública en general.

    Lesiones graves y atención médica inmediata

    Como resultado del ataque, Christian Rodríguez sufrió graves lesiones en la cabeza y tuvo que recibir atención médica urgente en el lugar de los hechos. Este violento episodio subraya el nivel de tensión y peligro que ha alcanzado la disputa entre los involucrados.

    La abogada de Christian Rodríguez confirma denuncia penal contra Gustavo Salcedo: "Es un atentado contra su vida, estaba con su hijo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

