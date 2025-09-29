Maju Mantilla rompe su silencion si alguna vez Gustavo Salcedo fue VIOLENTO con ella y habla de sus hijos tras ataque a productor

Maju Mantilla rompe su silencion si alguna vez Gustavo Salcedo fue VIOLENTO con ella y habla de sus hijos tras ataque a productorÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Maju Mantilla, ex Miss Mundo, rompió su silencio después de los intensos rumores que rodean la agresión de su esposo, Gustavo Salcedo, al productor Christian Rodríguez. En una entrevista para América Hoy, la conductora expresó su profunda preocupación por el bienestar de sus hijos, sin embargo, lo que sorprendió a todos fueron sus declaraciones sobre el carácter explosivo de su esposo durante el incidente.
La postura de Maju Mantilla sobre la violencia en su matrimonio
Aunque Maju había mantenido un perfil bajo respecto a la agresión, esta vez decidió aclarar su situación personal. "Hoy estoy buscando llegar a un acuerdo conciliatorio por el bienestar de mis hijos", comentó, dejando claro que su prioridad es proteger a sus pequeños. No especificó si sus hijos están viviendo con ella en Trujillo o si se encuentran con su padre, Gustavo Salcedo.
Maju desmiente violencia en su relación y destaca su rechazo a estos actos
En medio de la situación legal que enfrenta su esposo, la conductora aprovechó para desmentir los rumores sobre su vida marital. "Gustavo nunca ha sido violento conmigo. Rechazo completamente cualquier tipo de violencia", afirmó Maju, mostrando su firme postura ante las especulaciones. La relación con Salcedo había sido cuestionada, pero ella asegura que no existe abuso en su matrimonio.
La intervención de Salcedo y la incertidumbre sobre su futuro familiar
A tan solo un día después del incidente con Christian Rodríguez, Gustavo Salcedo apareció en la casa que compartía con Maju, lo que generó más preguntas sobre el estado de su relación. Maju, por su parte, evitó confirmar si su estancia en Trujillo será temporal, manteniendo en vilo a sus seguidores sobre su futuro junto a Salcedo y el bienestar de sus hijos.