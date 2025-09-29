Madre de Edison Flores llora desgarradoramente al revelar detalle sobre la separación con Ana SiuchoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En una entrevista reciente para el programa digital Denganche, Alicia Peralta, madre de Edison Flores, habló de manera abierta y conmovedora sobre la separación del futbolista y Ana Siucho. Entre lágrimas, relató cómo la ruptura impactó tanto en su familia como en su relación con sus nietas, quienes viven en Estados Unidos.
Durante la conversación, conducida por Diego Penny y José Carvallo, tanto Flores como su madre compartieron aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, uno de los temas centrales fue el anuncio realizado por el jugador en junio, cuando oficializó su separación de Siucho meses después de que ocurriera. Peralta reveló que el proceso afectó fuertemente el ánimo de su hijo y de todo el entorno cercano.
“Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil... yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando”, confesó Alicia Peralta, recordando el periodo de soledad que atravesó Edison y el apoyo que intentó darle.
La distancia también repercutió en el vínculo del futbolista con sus hijas, quienes residen fuera del país. Según contó su madre, esta situación fue complicada para toda la familia.
“Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos”, relató emocionada.
Alicia Peralta explicó que este alejamiento fue particularmente doloroso para ella, pues se trata de sus únicas nietas. “No veía a mis nietas, ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas”, expresó en la entrevista para Denganche.
Finalmente, la madre de Edison Flores compartió un mensaje de esperanza respecto al futuro del jugador y su familia. “Siempre pido a Dios que esto esté mejor, que él esté bien, que salga adelante. Pasan cosas difíciles, pero se va a solucionar poco a poco. Estamos encaminados en lo mejor, para él y sus hijas”, concluyó.