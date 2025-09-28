¡Nueva polémica en la farándula! Maju Mantilla se ve envuelta en un escándalo tras la denuncia de su exproductor Christian Rodríguez contra Gustavo Salcedo por agresión física. ¿Qué está pasando realmente? ¡Descúbrelo aquí!

¡Nuevo escándalo en la farándula! Tras anunciar su salida del programa 'Arriba Mi Gente', muchos especularon que Maju Mantilla estaría dando el primer paso hacia una posible reconciliación con su aún esposo, Gustavo Salcedo, en medio de rumores de infidelidad. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando el productor Christian Rodríguez, con quien la conductora fue vinculada, denunció al deportista por agresión física.

Esta fue la radical decisión que tomó Maju Mantilla tras agresión de Gustavo Salcedo a su productor

A través de su cuenta de Instagram, la exconductora de 'Arriba Mi Gente' compartió su presencia en un desfile de moda en Trujillo, donde ella continuaría con sus actividades hasta el fin de semana. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando se reveló públicamente que su exproductor Christian Rodríguez fue agredido brutalmente por su aún esposo.

Inmediatamente después de hacerse público, Maju Mantilla tomó la decisión de volver a limitar los comentarios de sus redes sociales, a fin de evitar que la vinculen en este caso que no parará hasta concluir con las investigaciones. El productor ya se encuentra denunciando la agresión ante las autoridades y pasará por médico legista para determinar la gravedad del caso.

Hasta el momento, Gustavo Salcedo no se ha pronunciado sobre las acusaciones del productor televisivo, donde lo señala como el culpable de su agresión y amenaza contra él y su familia. Cuando habría sucedido el acto, su hijo de 11 años se encontraba dentro del vehículo que primero fue chocado por él.

Productor de 'Arriba Mi Gente' culpa a Gustavo Salcedo de agredirlo

Inmediatamente después de ser brutalmente agredido, el productor de 'Arriba Mi Gente' llamó a la policía y, antes de irse a la clínica a atenderse la herida, culpó a Gustavo Salcedo de ser quien le chocó su carro y bajó a golpearlo.