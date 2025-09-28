Pamela Franco aclara cómo es su relación con Christian Domínguez en medio de acusaciones de meterse entre Karla y él

Pamela Franco rompe el silencio y revela cómo es su relación actual con Christian Domínguez, tras fuertes acusaciones de estar incomodando a Karla Tarazona.

La cantante de cumbia Pamela Franco no se quedó callada y decidió responder a los comentarios que la acusan de estar interfiriendo en la relación de su expareja, Christian Domínguez, con Karla Tarazona. En una reciente entrevista televisiva, dejó claro cómo se comunican actualmente y qué lugar ocupa su hija en todo este escenario.

Pamela Franco sobre su vínculo con Christian Domínguez

Durante su aparición en "El Reventonazo de la Chola", Pamela Franco fue consultada directamente sobre su relación con el padre de su hija. Aunque en un inicio pareció titubear, finalmente aseguró que la comunicación entre ambos ha mejorado con el tiempo.

“Bien, gracias a Dios. Sinceramente ha mejorado muchísimo. Hoy por hoy, puedo decir que, en este momento, estamos llevando una relación… una comunicación muy buena por Catita y nada, mi hijita merece lo mejor”, comentó la artista, subrayando que su prioridad absoluta es el bienestar de su pequeña.

La intérprete de 'Dile la verdad' también confirmó que su hija mantiene contacto con los hermanos que tiene por parte de Domínguez: “Claro, siempre”, respondió brevemente al ser consultada sobre este punto.

¿Pamela Franco interfiere en la vida de Karla Tarazona?

Las declaraciones de Franco se dieron luego de que en el programa digital Chimi Churri se lanzaran duras críticas hacia ella, señalándola como la responsable de buscar conflictos en la vida de Karla Tarazona.

“Hay discusiones con Karla Tarazona porque (Pamela) se entromete mucho. A cada momento le escribe 'ven a ver a tu hija', que cualquier cosa con su hija, pretextos. Pero lo está haciendo por molestarla. No caigas, Karla. (…) Esta vez, Christian no está haciendo nada, está tranquilo. No caigas, Karla. Lo puedes aburrir o hacer sentir mal. La que está molestando es la mamá de su hija”, dijo Noelia, conocida como el hada del amor.