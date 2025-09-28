Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”

Pamela Franco aclara cómo es su relación con Christian Domínguez en medio de acusaciones de meterse entre Karla y él

Pamela Franco rompe el silencio y revela cómo es su relación actual con Christian Domínguez, tras fuertes acusaciones de estar incomodando a Karla Tarazona.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela Franco aclara cómo es su relación con Christian Domínguez en medio de acusaciones de meterse entre Karla y él
    Pamela Franco se pronunció sobre Christian Domínguez tras rumores de entrometerse en relación con Karla Tarazona. | Composición Wapa.
    Pamela Franco aclara cómo es su relación con Christian Domínguez en medio de acusaciones de meterse entre Karla y él

    La cantante de cumbia Pamela Franco no se quedó callada y decidió responder a los comentarios que la acusan de estar interfiriendo en la relación de su expareja, Christian Domínguez, con Karla Tarazona. En una reciente entrevista televisiva, dejó claro cómo se comunican actualmente y qué lugar ocupa su hija en todo este escenario.

    Pamela Franco sobre su vínculo con Christian Domínguez

    Durante su aparición en "El Reventonazo de la Chola", Pamela Franco fue consultada directamente sobre su relación con el padre de su hija. Aunque en un inicio pareció titubear, finalmente aseguró que la comunicación entre ambos ha mejorado con el tiempo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pamela López pide a Franco que ayude a Christian Cueva a pagar deuda de más de S/100 000 por su madre enferma

    “Bien, gracias a Dios. Sinceramente ha mejorado muchísimo. Hoy por hoy, puedo decir que, en este momento, estamos llevando una relación… una comunicación muy buena por Catita y nada, mi hijita merece lo mejor”, comentó la artista, subrayando que su prioridad absoluta es el bienestar de su pequeña.

    La intérprete de 'Dile la verdad' también confirmó que su hija mantiene contacto con los hermanos que tiene por parte de Domínguez: “Claro, siempre”, respondió brevemente al ser consultada sobre este punto.

    ¿Pamela Franco interfiere en la vida de Karla Tarazona?

    Las declaraciones de Franco se dieron luego de que en el programa digital Chimi Churri se lanzaran duras críticas hacia ella, señalándola como la responsable de buscar conflictos en la vida de Karla Tarazona.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Camucha Negrete iba a ser la conductora de 'Aló camucha', pero acabó en manos de Gisela

    “Hay discusiones con Karla Tarazona porque (Pamela) se entromete mucho. A cada momento le escribe 'ven a ver a tu hija', que cualquier cosa con su hija, pretextos. Pero lo está haciendo por molestarla. No caigas, Karla. (…) Esta vez, Christian no está haciendo nada, está tranquilo. No caigas, Karla. Lo puedes aburrir o hacer sentir mal. La que está molestando es la mamá de su hija”, dijo Noelia, conocida como el hada del amor.

    De esta manera, Pamela Franco se mostró firme en aclarar que su relación con Christian Domínguez se centra únicamente en su hija, aunque las versiones externas sigan generando controversia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco aclara cómo es su relación con Christian Domínguez en medio de acusaciones de meterse entre Karla y él
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Pamela López pide a Franco que ayude a Christian Cueva a pagar deuda de más de S/100 000 por su madre enferma

    Camucha Negrete iba a ser la conductora de 'Aló camucha', pero acabó en manos de Gisela

    La grave enfermedad de Christian Rodríguez se agrava tras brutal ataque de Gustavo Salcedo

    Lo más vistos en Farándula

    Greissy Ortega confesó si su primer hijo es de Edwin Sierra y revela medida de familia de Ítalo Villaseca

    Fernando Díaz rompe su silencio tras ser relacionado con Maju Mantilla tras renuncia en vivo

    Paco Bazán sorprende al ofrecer disculpas públicas a Magaly Medina y abre la puerta a un reencuentro: "El lunes habrá cositas"

    Doña Charo revela el desgarrador episodio en que temió por la vida de Jefferson Farfán: "Ya viví bastante, mi hijo no"

    “Utilísima”: ¿Qué fue lo que pasó con las conductoras del programa de América Televisión?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;