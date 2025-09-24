Wapa.pe
Falleció el destacado actor Hernán Romero a los 83 años

“Parece resignada”: Magaly arremete contra Pamela Franco tras declarar que está ‘tranquila’ con Cueva

Pamela Franco causó sorpresa por la manera en que habló de su relación, lo que llevó a Magaly Medina a pronunciarse de inmediato y a examinar detenidamente cada una de sus expresiones.

    Pamela Franco volvió a la pantalla chica el 23 de septiembre como invitada en el programa Ponte en la Cola, donde habló tanto de su carrera artística como de la situación actual de su relación con Christian Cueva, jugador del Emelec en Ecuador. La cantante de cumbia se mantuvo firme frente a la exposición mediática y las especulaciones sobre su vida sentimental, especialmente por la distancia que caracteriza hoy a la pareja y por los inicios de su romance tras un sonado escándalo.

    “Con Christian estamos tranquilos, no como quisiéramos porque todavía él está pasando por un proceso. Pensamos que va a ir mejorando con el tiempo, pero dentro de todo nosotros estamos tranquilos, trabajando para mejor”, comentó Franco durante la conversación.

    Su semblante, serio y sin muestras de afecto, resultó distinto al de ocasiones anteriores, cuando solía expresarse con mayor entusiasmo sobre el vínculo.

    La intérprete subrayó que, en esta etapa, lo prioritario es el trabajo y la familia. “Nosotros hablamos un montón y lo tenemos claro, estamos dando una prioridad absoluta al trabajo y lo estamos dando, él por lo más importante que tiene que son sus hijos, y yo por mi hija”, explicó al ser consultada sobre cómo afrontan la distancia y las críticas.

    La reacción de Magaly Medina ante declaraciones de Pamela

    Más tarde, Magaly Medina dedicó parte de su programa a comentar las declaraciones de Franco. La conductora evaluó tanto el tono como la expresión corporal de la artista y puso en duda la calma que intenta reflejar en su relación. Según Medina, Pamela no mostró señales de alegría ni confianza en el futuro junto al futbolista.

    “¿Cómo están? Tranquilos, como agua empozada. Qué aburrimiento su vida. La veo y me aburre”, expresó la periodista, recordando además el contexto en el que la pareja oficializó su romance, en medio de fuertes polémicas y acusaciones de infidelidad.

    “No es que el karma exista, pero no puedes basar tu felicidad sobre las lágrimas de otra. En el tiempo que viajaba a ver a Cueva, lo disfrutaba cuando la otra mujer estaba llorando con los hijos en su casa. Yo no la veo feliz”, agregó durante su análisis en vivo.

