Alejandra Baigorria se quiebra tras alcanzar importante logro en Brasil representando al Perú: “No fue fácil”

Alejandra Baigorria sigue siendo una de las personalidades más comentadas de la farándula peruana, no solo por sus proyectos, sino también por las controversias que suelen rodearla, como lo ocurrido en su boda con Said Palao o su cercanía con Onelia Molina y Mario Irivarren. Esta vez, sin embargo, dejó de lado los rumores para emocionar a sus seguidores al contar que representó al Perú en una exigente competencia internacional, donde logró destacar entre participantes de diferentes países.

Alejandra Baigorria destaca en competencia en Brasil

El último sábado, Alejandra Baigorria compartió con entusiasmo con sus miles de seguidores en redes sociales cómo vivió su debut en el Hyrox, una reconocida competencia internacional de fitness realizada en São Paulo, Brasil. La empresaria expresó su alegría por haber sido la única representante peruana en este evento, en el que logró ubicarse en el puesto 14 de su categoría, superando a más de 80 competidoras extranjeras. Además, adelantó que participará en la próxima edición en Río de Janeiro, con la meta de seguir preparándose y dejar en alto el nombre del Perú.

“El reto más grande deportivamente. Nunca había sentido esto, pero mi corazón estaba muy feliz, mi mente estaba muy fuerte, mi cuerpo muy agotado, lloré de mi vida, no podía creerlo, de verdad que fue una maravilla para m. Mi primer Hyrox en São Paulo. Nunca imaginé que este reto me llenaría de tantas emociones: nervios, ilusión, esfuerzo, cansancio… pero también una felicidad inmensa al cruzar cada estación y sentir que podía dar un poquito más de mí. No fue fácil, pero justamente en la dificultad está la magia“, contó Baigorria, quien consideró este reto como el más importante en su vida.

Alejandra Baigorria dedicó tierno mensaje a hija de Said Palao

Alejandra Baigorria enterneció a sus seguidores al mostrar en redes sociales un gesto muy especial hacia la hija de su esposo, Said Palao. La empresaria compartió imágenes de la pequeña en el día de su primera comunión, expresando la alegría y el orgullo que le generó acompañarla en un momento tan significativo.