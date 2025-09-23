Pamela López no llegó al programa ‘Habla Chino’ tras sufrir un accidente en la Panamericana Sur. Grabó un video desde el lugar para explicar la situación.

La transmisión del programa ‘Habla Chino’ de este lunes sorprendió a la audiencia con un imprevisto. Pamela López, quien sería la invitada principal, no pudo llegar al set tras sufrir un accidente en la Panamericana Sur. La empresaria grabó un video para explicar lo ocurrido y mostrar que se encontraba junto a sus hijos en el lugar del incidente.

Antes de iniciar el espacio televisivo, Miyashiro informó a la audiencia sobre lo sucedido y aclaró que el incidente no pasó a mayores. Según explicó, la expareja de Christian Cueva se trasladaba de Ica a Lima cuando su vehículo presentó fallas, lo que la obligó a detenerse en medio de la carretera.

Desde el lugar de los hechos, la influencer grabó un video que fue transmitido en el programa. En las imágenes, Pamela se mostró preocupada, acompañada de sus hijos y con el auto detenido en plena vía.

“Miren dónde estamos. Nos acabamos de malograr en la carretera. Estoy con mis hijos aquí. Ay, Dios mío, mira, mira lo que nos ha pasado ahorita”, comentó.

Mientras mostraba el panorama y los daños del vehículo, López lamentó no poder cumplir con el compromiso televisivo.

“No, no, no llego, no llego al canal. No sé por qué nos está pasando todo esto. Estamos con las llantas en plena carretera”, expresó.

Tras la emisión del video, Aldo Miyashiro envió un mensaje de aliento a la empresaria y le deseó que pueda superar el susto junto a su familia.

Pamela López se pronuncia sobre posibilidad de que sus hijos conozcan a Pamela Franco

Pamela López volvió a ser consultada por la situación familiar que vive con Christian Cueva, tras el reciente acuerdo de conciliación que le permitió al futbolista reencontrarse con sus tres hijos en Perú. Sin embargo, la empresaria dejó claro que no aprueba que el jugador pueda presentarlos a Pamela Franco, su actual pareja.

“La verdad, me sentiría con mucha decepción porque mi situación y mis circunstancias son totalmente diferentes”, sostuvo la trujillana, dejando en claro que no está de acuerdo con esa posibilidad. “No hay punto de comparación. No hay forma. No es igual”, agregó.