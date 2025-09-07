Alejandra Baigorria sorprendió al mostrar un video donde sus padres aparecen en una relación cercana tras 33 años. Conoce aquí todos los detalles.

Alejandra Baigorria, la influencer desató una ola de elogios por su gran boda con Said Palao, y ahora vuelve a acaparar miradas en redes sociales. Tras impactar con una publicación en topless y un radical cambio de look, la empresaria peruana dejó en shock a sus seguidores al compartir un video en el que muestra el cercano vínculo de sus padres, sorprendiendo al dejar entrever una posible reconciliación sentimental.

Alejandra Baigorria se mostró conmovida por la unión de sus padres

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality compartió con gran alegría momentos del encuentro familiar organizado por su cumpleaños junto a sus seres queridos. Lo que pocos esperaban era que Alejandra Baigorria mostrara la cercanía entre su mamá, Verónica Alcalá, y su papá, Sergio Baigorria.

En el clip se ve a la empresaria bailando y luego invitando a sus padres a unirse, quienes finalmente se retiran con gestos afectuosos. "Después de 33 años, ¿Mis papás otra vez?", escribió la esposa de Said Palao en su publicación.