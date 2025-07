Mediante un video en su cuenta de Instagram, el alcalde relató los detalles del accidente: “La verdad es que tuve un mal día. Estuve desde temprano en la Municipalidad, alrededor de las 8 de la mañana (…) S alí en moto y en una esquina tuve… No sé qué realmente ha pasado”.

“Tuve una descompensación, algo sucedió, una piedra en el camino que no estaba prevista. Felizmente, estoy bien. No jueguen con la salud de las personas. No es agradable. Hemos pasado malos momentos”, dijo Baigorria visiblemente afectado.