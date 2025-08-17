Alejandra Baigorria toma drástica decisión y sorprende con video tras críticas de América Hoy sobre su línea de belleza: “Adiós…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Alejandra Baigorria volvió al centro de la conversación tras las fuertes observaciones lanzadas desde el programa "América Hoy" hacia sus productos de belleza. Sin embargo, lejos de quedarse callada, utilizó sus redes sociales para dar un nuevo giro a la situación.
La decisión que tomó Alejandra Baigorria tras los comentarios negativos
Después de escuchar en televisión las críticas de Janet Barboza y Ethel Pozo, Alejandra decidió salir al frente y mostrar públicamente otro de los artículos de su marca Beauty Tips. Esta vez, se enfocó en un kit para el cuidado facial, destacando sus propiedades y alentando a sus seguidores a adquirirlo cuanto antes.
“Elimina manchas, poros abiertos, secuelas de acné, le da un glow a la piel y la rejuvenece. Este es el kit para manchas… ¡ya se está agotando! Adiós manchas, adiós bolsas en los ojos, adiós poros abiertos, adiós secuelas de acné”, afirmó la esposa de Said Palao en su cuenta de Instagram.
Janet Barboza lanza advertencia al público
En paralelo, la conductora de América Hoy no dudó en dirigirse directamente a la audiencia y recomendarles precaución antes de invertir en productos que prometen resultados inmediatos.
“Lo que quiero reina hermosa que está en casa, no tire su dinero a la basura. No existe un producto milagroso, que te va levantar el glúteo al menos que vayas a hacer deporte, no existe un producto que te pega la piel, por favor doctor, desmitifiquemos (…) La plata no abunda, el dinero no cae del árbol, todos queremos darnos bien, pero esta metodología no te van a pegar la piel, no te lo van a tensar, me parece bien que uno sea emprendedor y uno trabaje, pero hay que pensar en el bolsillo de la persona que junta mes a mes para comprar un equipo que al final no te ayude”, señaló con firmeza la popular “Rulitos”.