Alejandra Baigorria volvió a encender la atención en Instagram tras compartir un mensaje sorpresivo, justo después de que el magazine América Hoy pusiera en tela de juicio la calidad de los productos que ofrece en su marca de belleza.

Alejandra Baigorria volvió al centro de la conversación tras las fuertes observaciones lanzadas desde el programa "América Hoy" hacia sus productos de belleza. Sin embargo, lejos de quedarse callada, utilizó sus redes sociales para dar un nuevo giro a la situación.

La decisión que tomó Alejandra Baigorria tras los comentarios negativos

Después de escuchar en televisión las críticas de Janet Barboza y Ethel Pozo, Alejandra decidió salir al frente y mostrar públicamente otro de los artículos de su marca Beauty Tips. Esta vez, se enfocó en un kit para el cuidado facial, destacando sus propiedades y alentando a sus seguidores a adquirirlo cuanto antes.

“Elimina manchas, poros abiertos, secuelas de acné, le da un glow a la piel y la rejuvenece. Este es el kit para manchas… ¡ya se está agotando! Adiós manchas, adiós bolsas en los ojos, adiós poros abiertos, adiós secuelas de acné”, afirmó la esposa de Said Palao en su cuenta de Instagram.

Janet Barboza lanza advertencia al público

En paralelo, la conductora de América Hoy no dudó en dirigirse directamente a la audiencia y recomendarles precaución antes de invertir en productos que prometen resultados inmediatos.