Alejandra Baigorria se ha convertido en foco de atención tras integrarse oficialmente a la familia Palao luego de su boda con Said Palao. Muchos esperaban que la modelo se pronunciara sobre la grave acusación que enfrenta su suegro, Steve Palao, quien fue señalado por su expareja de ocultar a una hija y no querer conocerla. Hasta ahora, ninguno de los Palao ha hablado públicamente del tema, aunque Steve difundió un comunicado en el que negó las acusaciones y afirmó que “es un buen padre”.

A pesar del afecto que Baigorria le tiene al padre de su esposo, decidió no referirse al escándalo. En cambio, apareció promocionando un kit de belleza con el que, según contó, logró mejorar su piel. Además, compartió momentos de su viaje a Miami junto a Said para visitar a su suegra. En otra publicación, dijo: “La peor combinación de todas, azúcar y (gaseosa), pésimo para la salud, hoy día me he revelado”, mostrándose tranquila y despreocupada.