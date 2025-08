Una nueva controversia envuelve a Steve Palao, padre del conocido chico reality Said Palao . Esta vez, la señora Beatriz Cahuas , madre de una menor de siete años, decidió alzar la voz en televisión nacional para denunciar públicamente que el empresario no estaría cumpliendo con una pensión alimentaria acorde a las necesidades de su hija.

Durante una entrevista con el programa "Amor y Fuego", la mujer afirmó que el padre de su hija no solo ha sido ausente en lo afectivo, sino también en lo económico. “Pasa 600 soles mensuales. La bebé tiene derecho a tener una buena vida, que es lo que estoy pidiendo y tener la patria potestad de ella”, comentó con firmeza.

Cahuas aseguró que Steve Palao no ha sido constante con el monto que deposita mensualmente. Según ella, el pago ha cambiado sin previo aviso y sin un acuerdo formal que lo respalde.

“Este año son 600, el año pasado fueron 700. Él decide si lo baja o lo sube. No solo es comida, es la vestimenta, un buen seguro para mi hija, un seguro particular, él le puede pagar el seguro” , reclamó.

LEE MÁS: Said Palao toma drástica medida en medio de acusación contra su padre por no reconocer a una hija oculta

La madre también confesó que no acudió al Poder Judicial por desconocimiento y temor a que, debido a los supuestos contactos de Palao, el proceso le juegue en contra. “Acepté lo que él me daba cada mes”, expresó, visiblemente frustrada por no haber exigido más en su momento.