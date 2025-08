La denunciante aparece en el reportaje impulsada por su deseo de obtener justicia para su hija. “Lo que mi hija se merece, el derecho de mi hija”, declara, haciendo hincapié en la importancia del reconocimiento y los derechos de la menor. No obstante, también reconoce una realidad difícil de cambiar: “Lo que no nace no crece, no puedo forzarlo a él a que la quiera”, admite.