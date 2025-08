El programa Amor y fuego sorprendió al público con el adelanto de su emisión del lunes 4 de agosto, donde se reveló que Steve Palao podría tener una hija no reconocida. En el espacio televisivo, una expareja del reciente ganador de El gran chef famosos presentará supuestas pruebas contra el padre de Austin y Said, entre ellas una fotografía juntos y comprometedores mensajes de WhatsApp.

La mujer contó que logró tramitar el DNI de su hija recién dos meses después de su nacimiento, pero aseguró que Steve, también parte del reality Los Palao, no ha estado presente en la vida de la menor. “El señor no conoce a mi hija”, afirmó frente a las cámaras del programa transmitido por Willax Televisión.

Por otro lado, insinuó que Steve Palao no demostraría interés en conocer a la menor y afirmó que no pretende obligarlo a involucrarse como padre. “Yo dije no, lo que no nace, no crece, yo no puedo forzarlo a él a que la quiera”, agregó en el programa de Willax.