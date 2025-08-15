Wapa.pe
Tras revelarse la disputa entre Ethel Pozo y Valeria Piazza, el periodista Christian Bayro difundió hace pocos días una fuerte advertencia de Gisela Valcárcel sobre la permanencia de la modelo en América Hoy.

    Valeria Piazza continúa en el centro de la polémica por su participación en América Hoy, ya que, tras los rumores de un conflicto con Ethel Pozo por “robarse las cámaras”, hace unos días se habría generado un nuevo enfrentamiento con Gisela Valcárcel luego de que la modelo criticara que su hija y Janet Barboza disfrutaran del nuevo tema de Josimar a pesar de su infidelidad.

    Gisela Valcárcel enfurece y lanza ultimátum a Valeria Piazza

    El periodista Christian Bayro, del podcast Chimi Churri, sorprendió al revelar un nuevo conflicto detrás de cámaras en América Hoy. Esto ocurrió luego de que Janet Barboza y Ethel Pozo bailaran la canción de Josimar, El Mujeriego, estrenada poco después de que el cantante fuera infiel a María Fe Saldaña con su “prima”.

    Valeria Piazza no soportó que sus compañeras apoyaran al artista pese a su traición y criticó que bailaran su tema en lugar de cuestionarlo, actitud que habría enfurecido a Gisela Valcárcel, titular de GV Producciones.

    "Corrió el rumor de que Valeria Piazza se iba de 'América Hoy' y no se fue, según el rumor. Ayer Valeria Piazza las puso en jaque a Janet y Ethel, le dijo 'si ustedes lo critican a Josimar qué hacen bailando su canción, cómo es esto total, escopeta de dos cañones', las chicas se pusieron en un pichín. Reunión, incluso, la señora Gisela ya le habría dicho a Valeria Piazza 'si estás incómoda mamacita, puedes retirarte'", comentó Bayro.

    El periodista aclaró que Valeria no fue retirada del programa, aunque este llamado de atención se interpretó como un ultimátum para moderar sus conductas o, de lo contrario, considerar su retiro.

    "No la han botado. 'Una cosa es que seas carita buena y por dentro seas la mala, pero que nos hagas evidenciar nuestra torpeza al aire'. Este chisme es calientito, la han invitado, 'si estás molesta, retírate'", agregó.

    Finalmente, Bayro criticó la actitud de las conductoras al promover la canción de Josimar mientras lo cuestionaban, algo que Piazza ya había señalado en vivo.

    "Para tú estar al frente tienes que masticar toda la noticia, no la puedes pasar por alto porque la gente se cuenta, 'ah, tú no estás interesado en la noticia'. Si ellas hubiesen estado interesadas en la noticia y estar mandándole su goma, su chancay a Josimar por tramposo, entonces te nacería de los ovarios no bailar su pin… música porque es incongruente", concluyó.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

