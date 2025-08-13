Gisela Valcárcel toma drástica medida en medio de derrota legal ante Monique Pardo e insólita compensación

Monique Pardo logró el fallo a su favor tras años de batalla legal contra Gisela Valcárcel ; sin embargo, no está contenta.

Aunque el Poder Judicial declaró fundada la demanda y reconoció que América TV y GV Producciones actuaron con negligencia por la caída que sufrió la vedette Monique Pardo en el programa ‘El Artista del Año’ en 2021, su defensa presentará una apelación al fallo.

El abogado de Pardo señaló que la reciente resolución judicial, derivada de la demanda interpuesta tras el accidente televisivo, no ha satisfecho a su representada.

Pese a que el juez reconoció la negligencia, Monique y su defensa consideran que la compensación otorgada es insuficiente. La sentencia estableció 30 mil soles por daño moral y 287.76 soles por gastos médicos, montos que la artista califica como “irrisorios”.

¿Qué hizo Gisela Valcárcel en medio de lo sucedido?

Pese a que hasta el momento la conductora de televisión no se ha pronunciado directamente sobre el fallo legal en su contra, a través de sus redes sociales logramos notar que mantiene sus comentarios desactivados, impidiendo así que sus detractores y seguidores de Monique Pardo puedan hacer notar su molestia.

Gisela Valcárcel desactiva comentarios

Las secuelas del accidente y la búsqueda de justicia de Monique Pardo

Monique Pardo contó que el accidente le ocasionó una insuficiencia cardíaca tricúspidea diagnosticada en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), la cual calificó como una emergencia médica. “Mi vida es muy difícil, utilizo silla de ruedas, y muchos me han visto pararme para cantar, pero saco fuerzas de no sé dónde”, expresó conmovida.