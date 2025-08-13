Monique Pardo gana demanda contra América TV y GV Producciones por accidente en ‘El artista del año’. Recibirá S/ 30.000, pero apelará por considerar la cifra insuficiente.

El Poder Judicial declaró fundada la denuncia presentada por Monique Pardo contra América TV y GV Producciones, de Gisela Valcárcel, reconociendo que ambas partes actuaron con negligencia en la caída que sufrió la artista durante su participación en El artista del año en 2021.

La sentencia dispone el pago de S/ 30.000 por daño moral y S/ 287,76 por gastos médicos. Sin embargo, para Monique, el monto no compensa el impacto del accidente: “Es una burla más, porque con eso no voy a poder sobrevivir ni pagar todas las deudas que tengo con los médicos”. El incidente le dejó secuelas cardíacas graves y la obligó a usar silla de ruedas.

Abogado de Monique anuncia apelación

El abogado de la cantante, Jorge Marín, confirmó que presentarán una apelación. Afirmó que las pruebas mostraron que la producción no implementó medidas de seguridad adecuadas ni le advirtió a Pardo que debía permanecer sentada durante la presentación. “Todo lo contrario, se podía prever que podía sufrir una caída desde la plataforma. Los demandados no lograron acreditar que se le indicó, como medida de seguridad, que no se pusiera de pie durante toda la presentación”, señaló.

Marín cuestionó que en el Perú no exista una cultura indemnizatoria real y lamentó que no se incluyera el lucro cesante: “En otros países, este tipo de daño se podría calcular en millones. Aquí solo se ha contemplado un monto mínimo, sin considerar los ingresos que mi patrocinada dejó de percibir en eventos y presentaciones”.

Las secuelas y la lucha de Monique Pardo

Monique relató que el accidente le provocó una insuficiencia cardíaca tricúspidea diagnosticada en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), calificando su estado como una emergencia médica. “Mi vida es muy difícil, utilizo silla de ruedas, y muchos me han visto pararme para cantar, pero saco fuerzas de no sé dónde”, expresó conmovida.