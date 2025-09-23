Christian Domínguez se decepciona de Janet Barboza por preferir que Melissa Paredes regrese a 'América Hoy'Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Christian Domínguez no se guardó nada y contó cómo se sintió tras la elección de Janet Barboza en ‘América Hoy’. El cumbiambero confesó que le dolió que la conductora prefiriera a Melissa Paredes antes que a él.
Christian Domínguez se confiesa tras elección de Janet Barboza en ‘América Hoy’
Christian Domínguez no ocultó su incomodidad al enterarse de que Janet Barboza eligió a Melissa Paredes antes que a él como la persona que le gustaría ver de vuelta en el programa.
“Me dolió y no lo digo tanto por compartir (trabajar más tiempo en ‘América hoy’); bueno, nadie sabe si son amigas fuera de las pantallas”, expresó el cantante.
El cumbiambero explicó que lo que más le afectó fueron las palabras de Janet, a quien consideraba una aliada en el ámbito laboral.
“Me refiero a cómo se ha expresado de mí siempre y de ella (Melissa) sobre lo laboral, por eso, lo juro, me dolió porque cuando escuché, dije la respuesta es sencilla, pensé que lo iba a decir antes de que mencionen mi apellido”, comentó.
Incluso se tomó con calma el consejo de la conductora a las mujeres sobre evitar a los hombres llamados Christian, pero dejó claro que lo otro le generó malestar. “Eso lo puedo entender, aceptar, pero lo otro sí me dolió”, puntualizó.
Melissa Paredes y la condición que pondría para regresar a 'América Hoy'
Melissa Paredes volvió a llamar la atención del público tras su paso por el programa 'Esta Noche' de La Chola Chabuca. Durante la conversación, no solo habló de sus proyectos teatrales, sino que también respondió sobre la posibilidad de regresar a la conducción de televisión.
Como era de esperarse, la pregunta sobre su posible retorno a 'América Hoy' no tardó en llegar. Recordemos que la actriz dejó el magazine en 2021, luego del mediático “ampay” que la vinculó con Anthony Aranda mientras aún estaba casada con Rodrigo Cuba, lo que desató polémica y terminó con su salida del canal.
En esta ocasión, Paredes no esquivó el tema y soltó una respuesta que sorprendió a más de uno: “Si me pagan bien sí”. Con ello, la exconductora dejó en claro que no descarta volver, pero solo si se cumplen las condiciones económicas que considere adecuadas.