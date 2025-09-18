Christian Domínguez se pronuncia enérgicamente contra los Hermanos Yaipén, defendiendo a su pareja Karla Tarazona y advirtiendo sobre la falta de respeto hacia su familia.

Christian Domínguez volvió a estar en el ojo de la tormenta tras responder con fuerza a los Hermanos Yaipén. El cantante de cumbia decidió alzar la voz para proteger a su pareja, Karla Tarazona, y marcar un límite ante los comentarios de los miembros de la agrupación contra la conductora.

Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén

Christian Domínguez no se guardó nada y lanzó un contundente mensaje a Walter y Javier, líderes de Hermanos Yaipén. El cumbiambero exigió que dejen de mencionar a su pareja, Karla Tarazona, advirtiendo que podría revelar situaciones desconocidas de su paso por la agrupación.

“Amigos no somos y se están metiendo con mi familia. Yo puedo tolerar muchas cosas, pero es la última vez que permito que bromeen sobre el tema de mi esposa. Nunca más toques a mi esposa o señora. No la toques nunca más, evítate problemas”, dijo el cantante visiblemente incómodo.

Además, dejó en claro que ha preferido mantener silencio por respeto a quienes alguna vez fueron sus compañeros. “Yo soy muy agradecido y por agradecimiento es que he callado muchas cosas, así que no te vuelvas a meter en un lugar donde no vas a salir bien parado”, comentó en entrevista con Trome.

Por último, Domínguez aclaró que no busca confrontaciones, pero reiteró que no permitirá más alusiones a Karla. “No quiero que suene amenazante ni advertencia, pero si no hablo es porque atrás hay una familia e hijos (de los líderes del grupo)”, puntualizó, negando también que se haya llevado músicos de Hermanos Yaipén tras su salida, como aseguraron los hermanos.

Karla Tarazona envía mensaje

Karla Tarazona decidió romper el silencio y responder a las recientes menciones que hicieron de ella los líderes de Hermanos Yaipén. La conductora de televisión dejó claro que no le agrada ser incluida en sus comentarios y dejó abierta la posibilidad de revelar información desconocida sobre ellos.

“No les debo nada ni ustedes a mí porque si yo quisiera hablar… tengo años para hablar y decir muchísimas cosas, porque aquí nadie es santo, ni siquiera ustedes. A mí no me tiembla nada y cuando hablo lo hago con pruebas”, precisó, mostrando firmeza en sus palabras.