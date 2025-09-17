Tula Rodríguez enfrenta uno de los momentos más emotivos de su vida: la despedida de su hija Valentina, quien pronto iniciará una nueva etapa lejos de casa.

Tula Rodríguez atraviesa uno de los momentos más conmovedores de su vida: prepararse para despedir a su hija Valentina. La conductora de televisión abrió su corazón y compartió cómo vive estos últimos meses antes de que la joven empiece una nueva etapa lejos de casa.

Tula Rodríguez se quiebra al tener que decirle adiós a su hija

La presentadora Tula Rodríguez compartió un emotivo recuerdo sobre el momento en que acompañó a su hija a la embajada para realizar el trámite de sus visas. Contó que, mientras esperaba, no pudo evitar notar lo mucho que Valentina Carmona ha crecido y cómo se ha convertido en toda una joven.

“Hoy fue un día especial… necesito que Dios me la cuide. Me queda con ella cinco meses para estar juntas y ya luego parte, te amo”, confesó entre lágrimas, dejando ver la mezcla de orgullo y nostalgia que vive en estos días.

Por su parte, Valentina no se quedó atrás y aprovechó el espacio para expresar su gratitud: “Feliz porque sé que es una gran oportunidad que no es tan común y agradecida con mi mamá porque me la puede dar”.

La experiencia de ver partir a un hijo es uno de los momentos más desafiantes para cualquier madre. Así lo dejó en claro Tula Rodríguez durante su conversación con María Pía Copello en el programa Mande quien mande, donde abrió su corazón al hablar del proceso que atraviesa ahora que su hija iniciará una etapa de independencia.

"Eso (el vivir solos) es lo más... Muchas veces cuando uno ha sido jovencita, a la edad de ella, no ha tenido las oportunidades y nosotros, los papás, ahora, lo que queremos, es trabajar y trabajar, solamente para verlos 'volar' y estos casi 17 años la he preparado para que ella sea una mujercita independiente y un buen ser humano", comentó con visible emoción.

La conductora reconoció que, aunque es un reto dejar que su hija “vuele”, siente orgullo por todo lo que ha logrado y confía en que esta nueva etapa le permitirá crecer aún más como persona.

El emotivo mensaje de Valentina a su madre en vivo

La más reciente visita de Tula Rodríguez a Mande quien mande estuvo cargada de emoción, no solo por sus revelaciones personales, sino también por el gesto de su hija Valentina. Desde el set, la joven no pudo ocultar el orgullo y cariño que siente por su madre, dedicándole unas palabras que conmovieron a todos los presentes.

"Feliz porque sé que es una gran oportunidad que no es tan común y agradecida con mi mamá porque me la puede dar", expresó con sinceridad, provocando que los ojos de Tula se llenaran de lágrimas de felicidad.