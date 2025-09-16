Tula Rodríguez regresará a la pantalla chica y su retorno ya está dando de qué hablar. La exconductora de televisión reveló que será parte de una nueva producción de América Televisión, pero lo que más llamó la atención fue su respuesta sobre Ethel Pozo. La actriz no dudó en hablar sobre la posibilidad de compartir escenas con la hija de Gisela Valcárcel.

Tula Rodríguez responde si actuaría junto a Ethel Pozo en nueva producción

Tula Rodríguez confirmó que muy pronto volverá a la pantalla de América Televisión, posiblemente en una de las populares telenovelas de Michelle Alexander y Del Barrio Producciones. Su regreso ha despertado gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan verla en un papel que marque su retorno triunfal a la ficción.

Sin embargo, una de las preguntas que más llamó la atención fue si estaría dispuesta a compartir escenas con Ethel Pozo, quien ha participado en algunas producciones del canal donde labora.

“No... no sé... no, no, yo la verdad no quiero minimizar a nadie pero digamos que me gustaría compartir siempre con los compañeros actores, con las actrices”, respondió la también exconductora a Trome, dejando claro que para ella es importante trabajar con artistas con formación actoral.

En ese momento, uno de los reporteros presentes bromeó: “Con las que sí tienen talento”. Frente a la risa de los presentes, Tula aclaró su postura: “No, yo no estoy diciendo eso, me refiero a que yo he sido bailarina y al inicio decían, ‘no, ella no’ y con mi actuación, con mi chamba, bueno... empecé”.

Finalmente, la artista enfatizó que, si llegara a coincidir con Ethel en una producción, dependería de la historia y del reparto. “Si es que voy a compartir escenario con alguien, capítulos, tendría que ser con una compañera o compañero formado, actor también, pero si en caso fuera ella, no sé...”, añadió.

Tula Rodríguez opina sobre polémica de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

El reciente escándalo que involucra a Maju Mantilla y su exesposo, Gustavo Salcedo, ha generado gran revuelo en el mundo del espectáculo. La polémica se desató luego de que Magaly Medina dejara entrever que la exmiss habría tenido un romance con el productor de ‘Arriba Mi Gente’, Christian Rodríguez Portugal.

Frente a la ola de rumores, Tula Rodríguez decidió pronunciarse. “Maju es mi amiga y voy a ser objetiva... Trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, así como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos... Lo que he conocido ha sido a un Gustavo que ha sido un caballero, súper respetuoso y buen papá... son temas que ellos tienen que arreglar, pero Maju es mi amiga y si Maju dice que no, entonces es no”, expresó la exconductora, dejando claro que confía en la palabra de la exreina de belleza.

La actriz también puso en duda los supuestos mensajes que se viralizaron en redes sociales. “Yo no quiero defender, pero en redes se puede editar y hacer cosas, es algo que solo les compete a ellos”, añadió.

Aunque respaldó a su amiga, Tula fue enfática en que su lealtad tiene límites: “Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie. Yo doy mi vida y mi mano y mi cuerpo y mi alma por mi hija, lo otro, cada uno sabe lo que es, pero si Maju dice que no, es no”, recalcó.

Finalmente, la exconductora contó que no ha buscado a Maju desde que estalló el escándalo para respetar su espacio. “No he querido llamarla para no invadirla. Hemos hablado hasta antes de eso, fui al programa para poder cubrirla porque ella estaba pasando por momentos complejos, pero soy honesta, no la he llamado, pero no porque no soy su amiga, sino porque no quiero invadir”, aclaró.